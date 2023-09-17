17 сентября 2023

В ЯНАО объявлено штормовое предупреждение

В нескольких районах ЯНАО ветер усилится до 20 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ямальском и Тазовском районах 19 сентября ветер усилится до 20 м/с Фото:

В нескольких районах Ямало-Ненецкого автономного округа объявлено штормовое предупреждение. 19 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя.

«Штормовое предупреждение. 19 сентября в Надымском, Пуровском и Тазовском районах ожидается ветер с порывами до 15-18 м/с, в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы ветра до 15-20 м/с», — сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.

Синоптики ожидают, что на территории округа 19 сентября днем воздух прогреется до 13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 4. Будет облачно, местами пройдут небольшие дожди.

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В нескольких районах Ямало-Ненецкого автономного округа объявлено штормовое предупреждение. 19 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя. «Штормовое предупреждение. 19 сентября в Надымском, Пуровском и Тазовском районах ожидается ветер с порывами до 15-18 м/с, в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы ветра до 15-20 м/с», — сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС. Синоптики ожидают, что на территории округа 19 сентября днем воздух прогреется до 13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 4. Будет облачно, местами пройдут небольшие дожди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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