Пожар произошел вечером 18 сентября
В Нижневартовске (ХМАО) вечером 18 сентября произошел пожар в жилом доме. Неравнодушные жильцы спасли своего соседа и вытащили его на руках на улицу. Очевидцы в соцсетях сообщают, что мужчина надышался угарным газом.
«Сегодня (18 сентября — прим. URA.RU) около 20:00 в 13 доме на улице Льва Толстого начался пожар. Соседи спасли мужчину из квартиры и вытащили его на улицу», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».
Сообщается, что мужчине потребовалась помощь врачей. Он надышался угарным газом. Пожар потушен.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ на него ожидается.
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