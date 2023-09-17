В Нижневартовске соседи вынесли на руках мужчину из горящего дома. Видео

18 сентября 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Пожар произошел вечером 18 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) вечером 18 сентября произошел пожар в жилом доме. Неравнодушные жильцы спасли своего соседа и вытащили его на руках на улицу. Очевидцы в соцсетях сообщают, что мужчина надышался угарным газом. «Сегодня (18 сентября — прим. URA.RU) около 20:00 в 13 доме на улице Льва Толстого начался пожар. Соседи спасли мужчину из квартиры и вытащили его на улицу», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Сообщается, что мужчине потребовалась помощь врачей. Он надышался угарным газом. Пожар потушен. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ на него ожидается.

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 18 сентября произошел пожар в жилом доме. Неравнодушные жильцы спасли своего соседа и вытащили его на руках на улицу. Очевидцы в соцсетях сообщают, что мужчина надышался угарным газом. «Сегодня (18 сентября — прим. URA.RU) около 20:00 в 13 доме на улице Льва Толстого начался пожар. Соседи спасли мужчину из квартиры и вытащили его на улицу», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Сообщается, что мужчине потребовалась помощь врачей. Он надышался угарным газом. Пожар потушен. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ на него ожидается.