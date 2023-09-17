17 сентября 2023

В Нижневартовске соседи вынесли на руках мужчину из горящего дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, жилой дом, пожар, возгорание, многоквартирный дом
Пожар произошел вечером 18 сентября Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 18 сентября произошел пожар в жилом доме. Неравнодушные жильцы спасли своего соседа и вытащили его на руках на улицу. Очевидцы в соцсетях сообщают, что мужчина надышался угарным газом.

«Сегодня (18 сентября — прим. URA.RU) около 20:00 в 13 доме на улице Льва Толстого начался пожар. Соседи спасли мужчину из квартиры и вытащили его на улицу», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».

Сообщается, что мужчине потребовалась помощь врачей. Он надышался угарным газом. Пожар потушен.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ на него ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 18 сентября произошел пожар в жилом доме. Неравнодушные жильцы спасли своего соседа и вытащили его на руках на улицу. Очевидцы в соцсетях сообщают, что мужчина надышался угарным газом. «Сегодня (18 сентября — прим. URA.RU) около 20:00 в 13 доме на улице Льва Толстого начался пожар. Соседи спасли мужчину из квартиры и вытащили его на улицу», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Сообщается, что мужчине потребовалась помощь врачей. Он надышался угарным газом. Пожар потушен. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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