Глава Минобороны Германии поставил под вопрос победу Украины

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Борис Писториус поставил победу Украины под вопрос Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава минобороны Германии Борис Писториус не смог однозначно ответить на вопрос о победе Украины. При этом он завил, что ФРГ будет поддерживать Киев до конца.

«Я хочу, чтобы Украина успешно защитила свою страну и выиграла. Я не могу предсказать, удастся ли это в конечном итоге. Но я считаю своей задачей как можно лучше поддерживать Украину. И столько, сколько необходимо!» — сообщил изданию Bild Борис Писториус.

Ранее Борис Писториус намекнул, что достижение мира требует компромиссов. Эти слова прозвучали в контексте возможных мирных переговоров по Украине. По его словам, мир на Украине станет возможным тогда, когда Киев будет готов к переговорам.

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Глава минобороны Германии Борис Писториус не смог однозначно ответить на вопрос о победе Украины. При этом он завил, что ФРГ будет поддерживать Киев до конца. «Я хочу, чтобы Украина успешно защитила свою страну и выиграла. Я не могу предсказать, удастся ли это в конечном итоге. Но я считаю своей задачей как можно лучше поддерживать Украину. И столько, сколько необходимо!» — сообщил изданию Bild Борис Писториус. Ранее Борис Писториус намекнул, что достижение мира требует компромиссов. Эти слова прозвучали в контексте возможных мирных переговоров по Украине. По его словам, мир на Украине станет возможным тогда, когда Киев будет готов к переговорам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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