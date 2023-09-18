Глава Минобороны Германии поставил под вопрос победу Украины

Глава минобороны Германии Борис Писториус не смог однозначно ответить на вопрос о победе Украины. При этом он завил, что ФРГ будет поддерживать Киев до конца.
«Я хочу, чтобы Украина успешно защитила свою страну и выиграла. Я не могу предсказать, удастся ли это в конечном итоге. Но я считаю своей задачей как можно лучше поддерживать Украину. И столько, сколько необходимо!» — сообщил изданию Bild Борис Писториус.
Ранее Борис Писториус намекнул, что достижение мира требует компромиссов. Эти слова прозвучали в контексте возможных мирных переговоров по Украине. По его словам, мир на Украине станет возможным тогда, когда Киев будет готов к переговорам.
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