Глава Минобороны Германии поставил под вопрос победу Украины

18 сентября 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Борис Писториус поставил победу Украины под вопрос Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава минобороны Германии Борис Писториус не смог однозначно ответить на вопрос о победе Украины. При этом он завил, что ФРГ будет поддерживать Киев до конца. «Я хочу, чтобы Украина успешно защитила свою страну и выиграла. Я не могу предсказать, удастся ли это в конечном итоге. Но я считаю своей задачей как можно лучше поддерживать Украину. И столько, сколько необходимо!» — сообщил изданию Bild Борис Писториус. Ранее Борис Писториус намекнул, что достижение мира требует компромиссов. Эти слова прозвучали в контексте возможных мирных переговоров по Украине. По его словам, мир на Украине станет возможным тогда, когда Киев будет готов к переговорам.

Глава минобороны Германии Борис Писториус не смог однозначно ответить на вопрос о победе Украины. При этом он завил, что ФРГ будет поддерживать Киев до конца. «Я хочу, чтобы Украина успешно защитила свою страну и выиграла. Я не могу предсказать, удастся ли это в конечном итоге. Но я считаю своей задачей как можно лучше поддерживать Украину. И столько, сколько необходимо!» — сообщил изданию Bild Борис Писториус. Ранее Борис Писториус намекнул, что достижение мира требует компромиссов. Эти слова прозвучали в контексте возможных мирных переговоров по Украине. По его словам, мир на Украине станет возможным тогда, когда Киев будет готов к переговорам.