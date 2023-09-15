Министр обороны ФРГ намекнул Украине на территориальные уступки ради мира

Министр обороны ФРГ Писториус: достижение мира требует компромиссов

15 сентября 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Мир на Украине станет возможным в том случае, когда Киев будет готов к переговорам, заявил Борис Писториус Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава министерства обороны Германии Борис Писториус в контексте возможных мирных переговоров по Украине намекнул, что достижение мира требует компромиссов. Он напомнил о Вестфальском соглашении 1648 года, в результате которого были признаны территориальные завоевания враждующих сторон. «Что это означает для нас сегодня? Что достижение мира требует терпения, упорства, готовности к компромиссам и креативности», — сказал Писториус в ходе подиумной дискуссии на конференции в Мюнстере, трансляция велась телеканалом Phoenix. При этом он выделил тезис переговорщиков, в результате которого были признаны территориальные и имущественные завоевания конфликтующих сторон. По словам Писториуса, мир на Украине станет возможным в том случае, когда Киев будет готов к переговорам. Он отметил, что для этого необходимы международные гарантии безопасности. Ранее президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Киев пойдет на мирные переговоры, когда американцы дадут ему соответствующий сигнал. Он подчеркнул, что переговоры могут состояться только без предварительных условий. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно отказывается от мирных переговоров с Россией, потому что извлекает выгоду из продолжения украинского конфликта, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус в контексте возможных мирных переговоров по Украине намекнул, что достижение мира требует компромиссов. Он напомнил о Вестфальском соглашении 1648 года, в результате которого были признаны территориальные завоевания враждующих сторон. «Что это означает для нас сегодня? Что достижение мира требует терпения, упорства, готовности к компромиссам и креативности», — сказал Писториус в ходе подиумной дискуссии на конференции в Мюнстере, трансляция велась телеканалом Phoenix. При этом он выделил тезис переговорщиков, в результате которого были признаны территориальные и имущественные завоевания конфликтующих сторон. По словам Писториуса, мир на Украине станет возможным в том случае, когда Киев будет готов к переговорам. Он отметил, что для этого необходимы международные гарантии безопасности. Ранее президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Киев пойдет на мирные переговоры, когда американцы дадут ему соответствующий сигнал. Он подчеркнул, что переговоры могут состояться только без предварительных условий. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно отказывается от мирных переговоров с Россией, потому что извлекает выгоду из продолжения украинского конфликта, передает RT.