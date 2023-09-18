В Екатеринбурге загорелся крупный барак с тремя детьми внутри. Фото

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Пожар на Ленинградском вокзале в Москве. Москва, мчс, пожар, ленинградский вокзал, ликвидация пожара
Площадь пожара составила 120 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Аграрная загорелся барак площадью 120 квадратных метров. В момент пожара в доме было 15 человек, в том числе трое детей. Все люди успели эвакуироваться, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 120 квадратных метров горел жилой дом барачного типа на четыре квартиры. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар начался в 20:34 18 сентября, спустя 42 минуты огонь был потушен. На месте происшествия работали 17 спасателей и четыре пожарные машины, добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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В Екатеринбурге на улице Аграрная загорелся барак площадью 120 квадратных метров. В момент пожара в доме было 15 человек, в том числе трое детей. Все люди успели эвакуироваться, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 120 квадратных метров горел жилой дом барачного типа на четыре квартиры. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар начался в 20:34 18 сентября, спустя 42 минуты огонь был потушен. На месте происшествия работали 17 спасателей и четыре пожарные машины, добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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