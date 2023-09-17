МЧС России проверит три версии причины пожара в Ноябрьске, где погибли дети

18 сентября 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Точные причины пожара установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дознаватели МЧС России отрабатывают три версии причины пожара в Ноябрьске, в результате которого погибли двое детей и одна женщина. Об этом сообщили в пресс-службе окружного МЧС. «Дознавателями МЧС России проводится проверка по факту пожара, который произошел сегодня ночью в Ноябрьске. Отрабатывается три версии: поджог, неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ожидается, что в ближайшее время на место ЧП из Салехарда приедут сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Они помогут установить точные причины пожара. На данный момент устанавливаются виновные лица и размер материального ущерба. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске в ночь на 18 сентября загорелся жилой дом. После ликвидации пожара были обнаружены тела двоих детей и одной женщины. Возбуждено уголовное дело.

Дознаватели МЧС России отрабатывают три версии причины пожара в Ноябрьске, в результате которого погибли двое детей и одна женщина. Об этом сообщили в пресс-службе окружного МЧС. «Дознавателями МЧС России проводится проверка по факту пожара, который произошел сегодня ночью в Ноябрьске. Отрабатывается три версии: поджог, неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ожидается, что в ближайшее время на место ЧП из Салехарда приедут сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Они помогут установить точные причины пожара. На данный момент устанавливаются виновные лица и размер материального ущерба. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске в ночь на 18 сентября загорелся жилой дом. После ликвидации пожара были обнаружены тела двоих детей и одной женщины. Возбуждено уголовное дело.