МЧС России проверит три версии причины пожара в Ноябрьске, где погибли дети

Дознаватели МЧС России отрабатывают три версии причины пожара в Ноябрьске, в результате которого погибли двое детей и одна женщина. Об этом сообщили в пресс-службе окружного МЧС.
«Дознавателями МЧС России проводится проверка по факту пожара, который произошел сегодня ночью в Ноябрьске. Отрабатывается три версии: поджог, неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ожидается, что в ближайшее время на место ЧП из Салехарда приедут сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Они помогут установить точные причины пожара. На данный момент устанавливаются виновные лица и размер материального ущерба.
Ранее сообщалось, что в Ноябрьске в ночь на 18 сентября загорелся жилой дом. После ликвидации пожара были обнаружены тела двоих детей и одной женщины. Возбуждено уголовное дело.
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