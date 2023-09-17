17 сентября 2023

МЧС России проверит три версии причины пожара в Ноябрьске, где погибли дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, пожарище, дом сгорел, сгоревший дом, улица омская91, место пожара
Точные причины пожара установят сотрудники  испытательной пожарной лаборатории Фото:

Дознаватели МЧС России отрабатывают три версии причины пожара в Ноябрьске, в результате которого погибли двое детей и одна женщина. Об этом сообщили в пресс-службе окружного МЧС.

«Дознавателями МЧС России проводится проверка по факту пожара, который произошел сегодня ночью в Ноябрьске. Отрабатывается три версии: поджог, неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ожидается, что в ближайшее время на место ЧП из Салехарда приедут сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Они помогут установить точные причины пожара. На данный момент устанавливаются виновные лица и размер материального ущерба.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске в ночь на 18 сентября загорелся жилой дом. После ликвидации пожара были обнаружены тела двоих детей и одной женщины. Возбуждено уголовное дело.

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Дознаватели МЧС России отрабатывают три версии причины пожара в Ноябрьске, в результате которого погибли двое детей и одна женщина. Об этом сообщили в пресс-службе окружного МЧС. «Дознавателями МЧС России проводится проверка по факту пожара, который произошел сегодня ночью в Ноябрьске. Отрабатывается три версии: поджог, неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ожидается, что в ближайшее время на место ЧП из Салехарда приедут сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Они помогут установить точные причины пожара. На данный момент устанавливаются виновные лица и размер материального ущерба. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске в ночь на 18 сентября загорелся жилой дом. После ликвидации пожара были обнаружены тела двоих детей и одной женщины. Возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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