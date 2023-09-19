Курганцев зовут делать патроны на тульском заводе за 120 тысяч

Курганцев приглашают работать на Тульском патронном заводе за 120 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании

Жителей Курганской области приглашают работать на Тульский патронный завод, занимающийся производством боеприпасов для стрелкового оружия. Слесарям ремонтникам станков ЧПУ готовы платить от 120 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями.

«На оборонное предприятие „Тульский патронный завод“ требуются слесари-ремонтники станков ЧПУ. Работа вахтовым методом. Заработная плата от 120 000 рублей», — указано в вакансии на сайте Avito.

От сотрудников требуется наличие профессионального образования, квалификация от четвертого разряда. Также необходимо опыт работы от одного года.

Предприятие предоставляет вахтовикам бесплатное жилье, компенсирует проезд и питание. Также действует акция «Приведи друга», где за каждого привлеченного сотрудника работодатель платит по две тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут работать на производителя танков «Уралвагонзавод». На оборонном предприятии требуются токари, операторы и наладчики станков с ПУ. Вахтовикам обещают платить зарплату от 145 тысяч рублей.