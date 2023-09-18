18 сентября 2023

Администрация челябинского города требует миллионы рублей с тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительное судебное заседание назначено на 26 октября Фото:

Администрация города Верхнеуральска Челябинской области подала исковое заявление к тюрьме о взыскании более четырех миллионов рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

«Администрация Верхнеуральского городского поселения <…> обратилась в суд с исковым заявлением к федеральному казенному учреждению „Тюрьма Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области“ о взыскании неосновательного обогащения в размере 4 054 449 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.07.2023 по 31.08.2023 в размере 49 396 руб. 70 коп», — следует из определения Арбитражного суда Челябинской области.

Как следует из материалов дела, суд принял исковое заявление, возбуждено производство. Предварительное судебное заседание назначено на 26 октября. Общая сумма взыскания составила 4 103 845 рублей 70 копеек.

URA.RU направило официальный запрос в администрацию Верхнеуральского городского поселения с просьбой прокомментировать причину искового заявления. Ответ будет опубликован после получения.

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Администрация города Верхнеуральска Челябинской области подала исковое заявление к тюрьме о взыскании более четырех миллионов рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел. «Администрация Верхнеуральского городского поселения <…> обратилась в суд с исковым заявлением к федеральному казенному учреждению „Тюрьма Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области“ о взыскании неосновательного обогащения в размере 4 054 449 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.07.2023 по 31.08.2023 в размере 49 396 руб. 70 коп», — следует из определения Арбитражного суда Челябинской области. Как следует из материалов дела, суд принял исковое заявление, возбуждено производство. Предварительное судебное заседание назначено на 26 октября. Общая сумма взыскания составила 4 103 845 рублей 70 копеек. URA.RU направило официальный запрос в администрацию Верхнеуральского городского поселения с просьбой прокомментировать причину искового заявления. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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