Глава СКР займется делом о ДТП, в котором пострадали три свердловских школьника

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад о расследовании дела о ДТП, в котором сбили трех школьников на велосипедах. Адвокат одного из пострадавших считал, что силовики якобы затягивают ход дела. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«Адвокат сообщает, что сотрудники правоохранительных органов затягивают расследование уголовного дела. Приведены и другие доводы с критикой расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Глава ведомства поручил представить доклад по озвученным в обращении доводам о расследовании обстоятельств ДТП», — сообщили в telegram-канале «Следком».
ДТП произошло 8 июля на 22-м километре автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово. Водитель «Лада Приора» заснул за рулем и сбил трех несовершеннолетних на велосипедах.
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