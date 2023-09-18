18 сентября 2023

Глава СКР займется делом о ДТП, в котором пострадали три свердловских школьника

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Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела ДТП со свердловскими школьниками Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад о расследовании дела о ДТП, в котором сбили трех школьников на велосипедах. Адвокат одного из пострадавших считал, что силовики якобы затягивают ход дела. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Адвокат сообщает, что сотрудники правоохранительных органов затягивают расследование уголовного дела. Приведены и другие доводы с критикой расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Глава ведомства поручил представить доклад по озвученным в обращении доводам о расследовании обстоятельств ДТП», — сообщили в telegram-канале «Следком».

ДТП произошло 8 июля на 22-м километре автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово. Водитель «Лада Приора» заснул за рулем и сбил трех несовершеннолетних на велосипедах.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад о расследовании дела о ДТП, в котором сбили трех школьников на велосипедах. Адвокат одного из пострадавших считал, что силовики якобы затягивают ход дела. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Адвокат сообщает, что сотрудники правоохранительных органов затягивают расследование уголовного дела. Приведены и другие доводы с критикой расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Глава ведомства поручил представить доклад по озвученным в обращении доводам о расследовании обстоятельств ДТП», — сообщили в telegram-канале «Следком». ДТП произошло 8 июля на 22-м километре автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово. Водитель «Лада Приора» заснул за рулем и сбил трех несовершеннолетних на велосипедах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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