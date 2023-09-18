Слуцкий предложил снизить налог при продаже недвижимости

19 сентября 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий предложил увеличить необлагаемую налогом сумму с продажи недвижимости вдвое Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россиянам хотят снизить налог при продаже недвижимости, увеличив необлагаемую налогом сумму вдвое. С предложением выступил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Если принято решение повышать сумму первого взноса на ипотеку, необходимо оперативно вводить корректировки в другом месте, чтобы российские семьи не теряли необходимый уровень государственной поддержки. В данном случае увеличение суммы первого взноса на ипотеку сможет компенсировать снижение налога при продаже недвижимости», — объяснил Леонид Слуцкий в разговоре с URA.RU. Увеличение необлагаемой налогом суммы от продажи недвижимости (сумма сделки, не облагаемая налогом — прим. URA.RU) даст россиянам дополнительные средства на ремонт жилья и покупку техники для дома, добавил лидер ЛДПР. На данный момент налог можно не платить лишь с одного миллиона, полученного от продажи недвижимости. Этот закон не менялся с момента его введения в 2001 году. Ранее URA.RU подробно рассказывало, как можно вернуть деньги за покупку жилья. С помощью налогового вычета россияне смогут вернуть до 650 тысяч рублей.

Россиянам хотят снизить налог при продаже недвижимости, увеличив необлагаемую налогом сумму вдвое. С предложением выступил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Если принято решение повышать сумму первого взноса на ипотеку, необходимо оперативно вводить корректировки в другом месте, чтобы российские семьи не теряли необходимый уровень государственной поддержки. В данном случае увеличение суммы первого взноса на ипотеку сможет компенсировать снижение налога при продаже недвижимости», — объяснил Леонид Слуцкий в разговоре с URA.RU. Увеличение необлагаемой налогом суммы от продажи недвижимости (сумма сделки, не облагаемая налогом — прим. URA.RU) даст россиянам дополнительные средства на ремонт жилья и покупку техники для дома, добавил лидер ЛДПР. На данный момент налог можно не платить лишь с одного миллиона, полученного от продажи недвижимости. Этот закон не менялся с момента его введения в 2001 году. Ранее URA.RU подробно рассказывало, как можно вернуть деньги за покупку жилья. С помощью налогового вычета россияне смогут вернуть до 650 тысяч рублей.