Слуцкий предложил снизить налог при продаже недвижимости

Россиянам хотят снизить налог при продаже недвижимости, увеличив необлагаемую налогом сумму вдвое. С предложением выступил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Если принято решение повышать сумму первого взноса на ипотеку, необходимо оперативно вводить корректировки в другом месте, чтобы российские семьи не теряли необходимый уровень государственной поддержки. В данном случае увеличение суммы первого взноса на ипотеку сможет компенсировать снижение налога при продаже недвижимости», — объяснил Леонид Слуцкий в разговоре с URA.RU.
Увеличение необлагаемой налогом суммы от продажи недвижимости (сумма сделки, не облагаемая налогом — прим. URA.RU) даст россиянам дополнительные средства на ремонт жилья и покупку техники для дома, добавил лидер ЛДПР. На данный момент налог можно не платить лишь с одного миллиона, полученного от продажи недвижимости. Этот закон не менялся с момента его введения в 2001 году.
Ранее URA.RU подробно рассказывало, как можно вернуть деньги за покупку жилья. С помощью налогового вычета россияне смогут вернуть до 650 тысяч рублей.
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