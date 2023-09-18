18 сентября 2023

Слуцкий предложил снизить налог при продаже недвижимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Леонида Слуцкого. Москва, слуцкий леонид
Леонид Слуцкий предложил увеличить необлагаемую налогом сумму с продажи недвижимости вдвое Фото:

Россиянам хотят снизить налог при продаже недвижимости, увеличив необлагаемую налогом сумму вдвое. С предложением выступил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Если принято решение повышать сумму первого взноса на ипотеку, необходимо оперативно вводить корректировки в другом месте, чтобы российские семьи не теряли необходимый уровень государственной поддержки. В данном случае увеличение суммы первого взноса на ипотеку сможет компенсировать снижение налога при продаже недвижимости», — объяснил Леонид Слуцкий в разговоре с URA.RU.

Увеличение необлагаемой налогом суммы от продажи недвижимости (сумма сделки, не облагаемая налогом — прим. URA.RU) даст россиянам дополнительные средства на ремонт жилья и покупку техники для дома, добавил лидер ЛДПР. На данный момент налог можно не платить лишь с одного миллиона, полученного от продажи недвижимости. Этот закон не менялся с момента его введения в 2001 году.

Ранее URA.RU подробно рассказывало, как можно вернуть деньги за покупку жилья. С помощью налогового вычета россияне смогут вернуть до 650 тысяч рублей.

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Россиянам хотят снизить налог при продаже недвижимости, увеличив необлагаемую налогом сумму вдвое. С предложением выступил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Если принято решение повышать сумму первого взноса на ипотеку, необходимо оперативно вводить корректировки в другом месте, чтобы российские семьи не теряли необходимый уровень государственной поддержки. В данном случае увеличение суммы первого взноса на ипотеку сможет компенсировать снижение налога при продаже недвижимости», — объяснил Леонид Слуцкий в разговоре с URA.RU. Увеличение необлагаемой налогом суммы от продажи недвижимости (сумма сделки, не облагаемая налогом — прим. URA.RU) даст россиянам дополнительные средства на ремонт жилья и покупку техники для дома, добавил лидер ЛДПР. На данный момент налог можно не платить лишь с одного миллиона, полученного от продажи недвижимости. Этот закон не менялся с момента его введения в 2001 году. Ранее URA.RU подробно рассказывало, как можно вернуть деньги за покупку жилья. С помощью налогового вычета россияне смогут вернуть до 650 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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