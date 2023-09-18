В США заявили о неспособности ВСУ конкурировать с армией России

Россия превосходит Украину в вооружении, и Запад не поможет Киеву сократить этот разрыв. Об этом заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.
«ВСУ потребовалось бы большое преимущество в артиллерии, нежели то, что уже было у России, и они никогда бы столько не получили. Также и контрбатарейные орудия — у них нет и близко того количества, которым обладает Россия», — сказал экс-морпех в интервью изданию The New Atlas. Он отметил, что западные партнеры никогда не поставят столько вооружения Киеву.
Берлетик добавил, что в Америке изначально были уверены в победе Украины. Однако сейчас США признали, что ВСУ несут большие потери и абсолютно не продвигаются в перед. «Все на Западе заявляли, что невозможно, чтобы Украина провалила контрнаступление. Теперь, надеюсь, они открывают глаза на суровую реальность», — сказал он.
Россия превосходит Украину в вооружении, и Запад не поможет Киеву сократить этот разрыв. Об этом заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик. «ВСУ потребовалось бы большое преимущество в артиллерии, нежели то, что уже было у России, и они никогда бы столько не получили. Также и контрбатарейные орудия — у них нет и близко того количества, которым обладает Россия», — сказал экс-морпех в интервью изданию The New Atlas. Он отметил, что западные партнеры никогда не поставят столько вооружения Киеву. Берлетик добавил, что в Америке изначально были уверены в победе Украины. Однако сейчас США признали, что ВСУ несут большие потери и абсолютно не продвигаются в перед. «Все на Западе заявляли, что невозможно, чтобы Украина провалила контрнаступление. Теперь, надеюсь, они открывают глаза на суровую реальность», — сказал он. Контрнаступление Киева началось в начале июня. Однако армия Украины не смогла достичь существенных результатов. О том, эта операция обречена на провал заявляли в ЦРУ. Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме озвучил, что ВСУ потеряли 71 тысячу человек. Бывший лейтенант-коммандер армии США Джона Нагл заявил, что Украина должна совершить прорыв до конца осени, позже они уже не смогут реализовать поставленные задачи.