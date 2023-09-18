В США заявили о неспособности ВСУ конкурировать с армией России

Экс-морпех США Берлетик признал преимущество армии РФ над ВСУ

19 сентября 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

Россия превосходит Украину в вооружении, — считает Берлетик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия превосходит Украину в вооружении, и Запад не поможет Киеву сократить этот разрыв. Об этом заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик. «ВСУ потребовалось бы большое преимущество в артиллерии, нежели то, что уже было у России, и они никогда бы столько не получили. Также и контрбатарейные орудия — у них нет и близко того количества, которым обладает Россия», — сказал экс-морпех в интервью изданию The New Atlas . Он отметил, что западные партнеры никогда не поставят столько вооружения Киеву. Берлетик добавил, что в Америке изначально были уверены в победе Украины. Однако сейчас США признали, что ВСУ несут большие потери и абсолютно не продвигаются в перед. «Все на Западе заявляли, что невозможно, чтобы Украина провалила контрнаступление. Теперь, надеюсь, они открывают глаза на суровую реальность», — сказал он. Контрнаступление Киева началось в начале июня. Однако армия Украины не смогла достичь существенных результатов. О том, эта операция обречена на провал заявляли в ЦРУ. Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме озвучил, что ВСУ потеряли 71 тысячу человек. Бывший лейтенант-коммандер армии США Джона Нагл заявил, что Украина должна совершить прорыв до конца осени, позже они уже не смогут реализовать поставленные задачи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия превосходит Украину в вооружении, и Запад не поможет Киеву сократить этот разрыв. Об этом заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик. «ВСУ потребовалось бы большое преимущество в артиллерии, нежели то, что уже было у России, и они никогда бы столько не получили. Также и контрбатарейные орудия — у них нет и близко того количества, которым обладает Россия», — сказал экс-морпех в интервью изданию The New Atlas. Он отметил, что западные партнеры никогда не поставят столько вооружения Киеву. Берлетик добавил, что в Америке изначально были уверены в победе Украины. Однако сейчас США признали, что ВСУ несут большие потери и абсолютно не продвигаются в перед. «Все на Западе заявляли, что невозможно, чтобы Украина провалила контрнаступление. Теперь, надеюсь, они открывают глаза на суровую реальность», — сказал он. Контрнаступление Киева началось в начале июня. Однако армия Украины не смогла достичь существенных результатов. О том, эта операция обречена на провал заявляли в ЦРУ. Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме озвучил, что ВСУ потеряли 71 тысячу человек. Бывший лейтенант-коммандер армии США Джона Нагл заявил, что Украина должна совершить прорыв до конца осени, позже они уже не смогут реализовать поставленные задачи.