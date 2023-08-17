Херш: ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления ВСУ

17 августа 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Армия Украины начала контрнаступление в начале июня Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Центральное разведывательное управление США предупреждало госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не принесет успехов. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Он [Блинкен] узнал от агентства ЦРУ, что украинское наступление не сработает. Это было шоу, устроенное президентом Украины Владимиром Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору», — написал Сеймур Херш на своем сайте . Такую информацию он получил от сотрудника американских спецслужб. Источник журналиста отметил, что Блинкен хотел последовать примеру бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Последний в 1973 году подписал мирный договор, который положил конец войне во Вьетнаме. Источник Херша отметил, что Блинкен также собирается совершить нечто похожее в истории конфликта на Украине. Новость по теме Почему для ВС РФ важен Купянск Украинское контрнаступление началось в начале июня. Однако армия Украины не смогла достичь существенных результатов. По мнению старшего научного сотрудника аналитического центра Defense Priorities Дэниела Дэвиса, это связано с тем Киев потратил много сил для удержания Артемовска (Бахмута). Тем самым Украина потеряла военные бригады. На фоне провального украинского наступления армия России проводит свои операции. На данный момент российские силы продвигаются в районе Купянска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральное разведывательное управление США предупреждало госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не принесет успехов. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Он [Блинкен] узнал от агентства ЦРУ, что украинское наступление не сработает. Это было шоу, устроенное президентом Украины Владимиром Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору», — написал Сеймур Херш на своем сайте. Такую информацию он получил от сотрудника американских спецслужб. Источник журналиста отметил, что Блинкен хотел последовать примеру бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Последний в 1973 году подписал мирный договор, который положил конец войне во Вьетнаме. Источник Херша отметил, что Блинкен также собирается совершить нечто похожее в истории конфликта на Украине. Украинское контрнаступление началось в начале июня. Однако армия Украины не смогла достичь существенных результатов. По мнению старшего научного сотрудника аналитического центра Defense Priorities Дэниела Дэвиса, это связано с тем Киев потратил много сил для удержания Артемовска (Бахмута). Тем самым Украина потеряла военные бригады. На фоне провального украинского наступления армия России проводит свои операции. На данный момент российские силы продвигаются в районе Купянска.