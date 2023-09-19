США хотят сделать из Владимира Зеленского «супергероя», пишет The Daily Beast Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский стал своего рода «супергероем» и «брендом» для США. В Вашингтоне предпринимают попытки возобновить ажиотаж вокруг украинского лидера на фоне неудач ВСУ на фронте и угасания интереса к Украине на Западе. Об этом пишет издание The Daily Beast.

«Зеленского теперь продают как звезду Marvel на лицевой стороне коробок с хлопьями», — говорится в материале издания. Там добавили, что в США таким образом желают возобновить интерес к президенту Украины, так как сейчас на Западе замечено падение интереса и увеличение усталости от украинской повестки. В Вашингтоне расстроены ходом контрнаступления ВСУ, которое не принесло каких-либо значимых результатов.

Руководители США желают вернуть для американской аудитории должную репутацию Украины. Преподнесение Зеленского как «супергероя» должно помочь в достижении цели по сплочению западного обывателя вокруг президента Украины, чья армия терпит большие потери на фронте, заключили в материале.

Ранее репутация Владимира Зеленского была подпорчена из-за фотосессия его жены Елены для модного журнала и за его поддержку ЛГБТ-сообщества. Также ставятся под сомнения и способности руководителя у нынешнего украинского лидера. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин утверждает, что Зеленский не способен справиться с задачами, которые стоят перед страной. Соскин также считает, что Зеленский не сможет удержаться на своем посту, передает «Утро.ру».