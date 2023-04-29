National Review: фотосессия жены Зеленского ударила по его репутации на Западе

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Елена Зеленская, stock
Фотосессия Елены Зеленской дискредитирует политику Владимира Зеленского, считают в СМИ Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский дискредитирует себя, как серьезного политика, фотосессиями своей жены Елены Зеленской для модного журнала и поддержкой ЛГБТ. Об этом написали в журнале Nation Review.

«Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу. Появление его жены на обложке журнала Vogue <…> сыграло на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление является делом прибрежных элит», — говорится в материале. Там уточнили, что поддержка Зеленским ЛГБТ-меньшинств в своих войсках дискредитирует его, как политика с серьезным курсом, в глазах американских консерваторов.

Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали фотосессию жены Зеленского, передает RT. По словам эксперта по СМИ, фотографии не нашли отклика у людей.

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Президент Украины Владимир Зеленский дискредитирует себя, как серьезного политика, фотосессиями своей жены Елены Зеленской для модного журнала и поддержкой ЛГБТ. Об этом написали в журнале Nation Review. «Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу. Появление его жены на обложке журнала Vogue <…> сыграло на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление является делом прибрежных элит», — говорится в материале. Там уточнили, что поддержка Зеленским ЛГБТ-меньшинств в своих войсках дискредитирует его, как политика с серьезным курсом, в глазах американских консерваторов. Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали фотосессию жены Зеленского, передает RT. По словам эксперта по СМИ, фотографии не нашли отклика у людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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