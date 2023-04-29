National Review: фотосессия жены Зеленского ударила по его репутации на Западе

29 апреля 2023 в 07:17 Размер текста - 17 +

Фотосессия Елены Зеленской дискредитирует политику Владимира Зеленского, считают в СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский дискредитирует себя, как серьезного политика, фотосессиями своей жены Елены Зеленской для модного журнала и поддержкой ЛГБТ. Об этом написали в журнале Nation Review. «Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу. Появление его жены на обложке журнала Vogue <…> сыграло на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление является делом прибрежных элит», — говорится в материале . Там уточнили, что поддержка Зеленским ЛГБТ-меньшинств в своих войсках дискредитирует его, как политика с серьезным курсом, в глазах американских консерваторов. Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали фотосессию жены Зеленского, передает RT. По словам эксперта по СМИ, фотографии не нашли отклика у людей.

Президент Украины Владимир Зеленский дискредитирует себя, как серьезного политика, фотосессиями своей жены Елены Зеленской для модного журнала и поддержкой ЛГБТ. Об этом написали в журнале Nation Review. «Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу. Появление его жены на обложке журнала Vogue <…> сыграло на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление является делом прибрежных элит», — говорится в материале. Там уточнили, что поддержка Зеленским ЛГБТ-меньшинств в своих войсках дискредитирует его, как политика с серьезным курсом, в глазах американских консерваторов. Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали фотосессию жены Зеленского, передает RT. По словам эксперта по СМИ, фотографии не нашли отклика у людей.