В Перми турнир по баскетболу пройдет на сцене театра

Игры Суперкубка Единой континентальной лиги (ЕКЛ) по баскетболу 3×3, которые пройдут в Перми, состоятся на сцене Театра-Театра. Такой своеобразный спектакль станет частью форума «Россия — спортивная держава», рассказали в оргкомитете «Пермь 300».
«Престижный турнир соберет команды по уличному баскетболу из семи стран: России, Сербии, КНР, Бразилии, Италии, Беларуси и Казахстана. Игры пройдут в необычной локации — прямо на сцене Театра-Театра», — сообщает telegram-канал трехсотлетия Перми.
Суперкубок откроет шестой сезон ЕКЛ по баскетболу 3×3. Помимо чемпионского титула, игроки будут бороться за призовой фонд в три миллиона рублей.
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