В Перми турнир по баскетболу пройдет на сцене театра

19 сентября 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Площадкой для турнира станет Театр-Театр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Игры Суперкубка Единой континентальной лиги (ЕКЛ) по баскетболу 3×3, которые пройдут в Перми, состоятся на сцене Театра-Театра. Такой своеобразный спектакль станет частью форума «Россия — спортивная держава», рассказали в оргкомитете «Пермь 300». «Престижный турнир соберет команды по уличному баскетболу из семи стран: России, Сербии, КНР, Бразилии, Италии, Беларуси и Казахстана. Игры пройдут в необычной локации — прямо на сцене Театра-Театра», — сообщает telegram-канал трехсотлетия Перми. Суперкубок откроет шестой сезон ЕКЛ по баскетболу 3×3. Помимо чемпионского титула, игроки будут бороться за призовой фонд в три миллиона рублей.

Игры Суперкубка Единой континентальной лиги (ЕКЛ) по баскетболу 3×3, которые пройдут в Перми, состоятся на сцене Театра-Театра. Такой своеобразный спектакль станет частью форума «Россия — спортивная держава», рассказали в оргкомитете «Пермь 300». «Престижный турнир соберет команды по уличному баскетболу из семи стран: России, Сербии, КНР, Бразилии, Италии, Беларуси и Казахстана. Игры пройдут в необычной локации — прямо на сцене Театра-Театра», — сообщает telegram-канал трехсотлетия Перми. Суперкубок откроет шестой сезон ЕКЛ по баскетболу 3×3. Помимо чемпионского титула, игроки будут бороться за призовой фонд в три миллиона рублей.