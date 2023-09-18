18 сентября 2023

В Перми турнир по баскетболу пройдет на сцене театра

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Поездка Алексея Текслера в Верхнеуральск. Челябинская область, баскетбол, цепь, баскетбольная корзина, спортзал, спортивная игра
Площадкой для турнира станет Театр-Театр Фото:
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300-летие Перми

Игры Суперкубка Единой континентальной лиги (ЕКЛ) по баскетболу 3×3, которые пройдут в Перми, состоятся на сцене Театра-Театра. Такой своеобразный спектакль станет частью форума «Россия — спортивная держава», рассказали в оргкомитете «Пермь 300».

«Престижный турнир соберет команды по уличному баскетболу из семи стран: России, Сербии, КНР, Бразилии, Италии, Беларуси и Казахстана. Игры пройдут в необычной локации — прямо на сцене Театра-Театра», — сообщает telegram-канал трехсотлетия Перми.

Суперкубок откроет шестой сезон ЕКЛ по баскетболу 3×3. Помимо чемпионского титула, игроки будут бороться за призовой фонд в три миллиона рублей.

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Игры Суперкубка Единой континентальной лиги (ЕКЛ) по баскетболу 3×3, которые пройдут в Перми, состоятся на сцене Театра-Театра. Такой своеобразный спектакль станет частью форума «Россия — спортивная держава», рассказали в оргкомитете «Пермь 300». «Престижный турнир соберет команды по уличному баскетболу из семи стран: России, Сербии, КНР, Бразилии, Италии, Беларуси и Казахстана. Игры пройдут в необычной локации — прямо на сцене Театра-Театра», — сообщает telegram-канал трехсотлетия Перми. Суперкубок откроет шестой сезон ЕКЛ по баскетболу 3×3. Помимо чемпионского титула, игроки будут бороться за призовой фонд в три миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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