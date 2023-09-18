18 сентября 2023

В Невьянске лжеврачи приглашают людей на диспансеризацию, чтобы вызнать данные

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Врачи, больница. Тюмень, регистратура, поликлиника, врач, больница, доктор, регистратура поликлиники, регистратура больницы
Злоумышленники представляются врачами, чтобы собрать всю информацию о человеке Фото:

В Невьянске (Свердловская область) злоумышленники от лица больницы приглашают горожан на диспансеризацию, чтобы собрать их личные данные и использовать их в неправомерных целях. Об этом сообщает Невьянская центральная районная больница в своем telegram-канале.

«В Невьянском городском округе мошенники предлагают пройти диспансеризацию. Представляясь сотрудниками Невьянской ЦРБ злоумышленники просят сообщить дату рождения, ФИО и другие данные, а также рассказать о близких», — рассказали в медучреждении.

В больнице просят не поддаваться на провокации: не сообщать личные данные и банковскую информацию. «Регистратор только здоровается, узнает согласие на прохождение диспансеризации и предлагает удобные для посещения дату и время», — уточняют в Невьянской ЦРБ.

Ранее в Полевском мошенники представлялись врачами центральной городской больницы и ходили по квартирам с опросами. Тогда медики пояснили, что сотрудники Полевской ЦГБ не совершают обход по квартирам граждан без вызова.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Невьянске (Свердловская область) злоумышленники от лица больницы приглашают горожан на диспансеризацию, чтобы собрать их личные данные и использовать их в неправомерных целях. Об этом сообщает Невьянская центральная районная больница в своем telegram-канале. «В Невьянском городском округе мошенники предлагают пройти диспансеризацию. Представляясь сотрудниками Невьянской ЦРБ злоумышленники просят сообщить дату рождения, ФИО и другие данные, а также рассказать о близких», — рассказали в медучреждении. В больнице просят не поддаваться на провокации: не сообщать личные данные и банковскую информацию. «Регистратор только здоровается, узнает согласие на прохождение диспансеризации и предлагает удобные для посещения дату и время», — уточняют в Невьянской ЦРБ. Ранее в Полевском мошенники представлялись врачами центральной городской больницы и ходили по квартирам с опросами. Тогда медики пояснили, что сотрудники Полевской ЦГБ не совершают обход по квартирам граждан без вызова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...