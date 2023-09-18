В Невьянске лжеврачи приглашают людей на диспансеризацию, чтобы вызнать данные

В Невьянске (Свердловская область) злоумышленники от лица больницы приглашают горожан на диспансеризацию, чтобы собрать их личные данные и использовать их в неправомерных целях. Об этом сообщает Невьянская центральная районная больница в своем telegram-канале.
«В Невьянском городском округе мошенники предлагают пройти диспансеризацию. Представляясь сотрудниками Невьянской ЦРБ злоумышленники просят сообщить дату рождения, ФИО и другие данные, а также рассказать о близких», — рассказали в медучреждении.
В больнице просят не поддаваться на провокации: не сообщать личные данные и банковскую информацию. «Регистратор только здоровается, узнает согласие на прохождение диспансеризации и предлагает удобные для посещения дату и время», — уточняют в Невьянской ЦРБ.
Ранее в Полевском мошенники представлялись врачами центральной городской больницы и ходили по квартирам с опросами. Тогда медики пояснили, что сотрудники Полевской ЦГБ не совершают обход по квартирам граждан без вызова.
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