В Невьянске лжеврачи приглашают людей на диспансеризацию, чтобы вызнать данные

19 сентября 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Злоумышленники представляются врачами, чтобы собрать всю информацию о человеке Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Невьянске (Свердловская область) злоумышленники от лица больницы приглашают горожан на диспансеризацию, чтобы собрать их личные данные и использовать их в неправомерных целях. Об этом сообщает Невьянская центральная районная больница в своем telegram-канале. «В Невьянском городском округе мошенники предлагают пройти диспансеризацию. Представляясь сотрудниками Невьянской ЦРБ злоумышленники просят сообщить дату рождения, ФИО и другие данные, а также рассказать о близких», — рассказали в медучреждении. В больнице просят не поддаваться на провокации: не сообщать личные данные и банковскую информацию. «Регистратор только здоровается, узнает согласие на прохождение диспансеризации и предлагает удобные для посещения дату и время», — уточняют в Невьянской ЦРБ. Ранее в Полевском мошенники представлялись врачами центральной городской больницы и ходили по квартирам с опросами. Тогда медики пояснили, что сотрудники Полевской ЦГБ не совершают обход по квартирам граждан без вызова.

В Невьянске (Свердловская область) злоумышленники от лица больницы приглашают горожан на диспансеризацию, чтобы собрать их личные данные и использовать их в неправомерных целях. Об этом сообщает Невьянская центральная районная больница в своем telegram-канале. «В Невьянском городском округе мошенники предлагают пройти диспансеризацию. Представляясь сотрудниками Невьянской ЦРБ злоумышленники просят сообщить дату рождения, ФИО и другие данные, а также рассказать о близких», — рассказали в медучреждении. В больнице просят не поддаваться на провокации: не сообщать личные данные и банковскую информацию. «Регистратор только здоровается, узнает согласие на прохождение диспансеризации и предлагает удобные для посещения дату и время», — уточняют в Невьянской ЦРБ. Ранее в Полевском мошенники представлялись врачами центральной городской больницы и ходили по квартирам с опросами. Тогда медики пояснили, что сотрудники Полевской ЦГБ не совершают обход по квартирам граждан без вызова.