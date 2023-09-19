ВС РФ «Солнцепеком» уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся перебраться через Днепр

Диверсионные отряды ВСУ уничтожены на Днепре ударом ТОС «Солнцепек», заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе переправки через Днепр обнаружены и уничтожены диверсионные отряды ВСУ с помощью точных ударов тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены на Днепре точным ударом тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», — заявили в Минобороны. Там добавили, что группа пыталась переправиться через Днепр.
Военные ВСУ планировали занять позиции на островах в устье Днепра для последующей высадки на левый берег. Но их обнаружили с помощью разведки и операторов БПЛА, заключили в министерстве.
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