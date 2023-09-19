ВС РФ «Солнцепеком» уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся перебраться через Днепр

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Диверсионные отряды ВСУ уничтожены на Днепре ударом ТОС «Солнцепек», заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе переправки через Днепр обнаружены и уничтожены диверсионные отряды ВСУ с помощью точных ударов тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены на Днепре точным ударом тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», — заявили в Минобороны. Там добавили, что группа пыталась переправиться через Днепр.

Военные ВСУ планировали занять позиции на островах в устье Днепра для последующей высадки на левый берег. Но их обнаружили с помощью разведки и операторов БПЛА, заключили в министерстве.

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В ходе переправки через Днепр обнаружены и уничтожены диверсионные отряды ВСУ с помощью точных ударов тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены на Днепре точным ударом тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», — заявили в Минобороны. Там добавили, что группа пыталась переправиться через Днепр. Военные ВСУ планировали занять позиции на островах в устье Днепра для последующей высадки на левый берег. Но их обнаружили с помощью разведки и операторов БПЛА, заключили в министерстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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