В Карпинске на открытии парка девочка получила травму спины, играя на батутах

Батут был на открытии парка
В Карпинске (Свердловская область) ребенок повредил спину, когда скакал на батуте. Инцидент произошел на открытии парка ДКУ после реконструкции.
«Торжественное и долгожданное открытие парка ДКУ не обошлось без происшествий. Там серьезно травмировался ребенок, который играл на больших надувных батутах», — сообщает «Вечерний Карпинск». Также подчеркивается, что сейчас прокуратура Карпинска проводит проверку по факту ЧП.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в прокуратуру Свердловской области. Там факт произошедшего подтвердили.
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