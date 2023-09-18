18 сентября 2023

В Карпинске на открытии парка девочка получила травму спины, играя на батутах

© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный фестиваль «Мы вместе». Екатеринбург, аттракционы, дети, батут
Батут был на открытии парка Фото:

В Карпинске (Свердловская область) ребенок повредил спину, когда скакал на батуте. Инцидент произошел на открытии парка ДКУ после реконструкции.

«Торжественное и долгожданное открытие парка ДКУ не обошлось без происшествий. Там серьезно травмировался ребенок, который играл на больших надувных батутах», — сообщает «Вечерний Карпинск». Также подчеркивается, что сейчас прокуратура Карпинска проводит проверку по факту ЧП.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в прокуратуру Свердловской области. Там факт произошедшего подтвердили.

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В Карпинске (Свердловская область) ребенок повредил спину, когда скакал на батуте. Инцидент произошел на открытии парка ДКУ после реконструкции. «Торжественное и долгожданное открытие парка ДКУ не обошлось без происшествий. Там серьезно травмировался ребенок, который играл на больших надувных батутах», — сообщает «Вечерний Карпинск». Также подчеркивается, что сейчас прокуратура Карпинска проводит проверку по факту ЧП. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в прокуратуру Свердловской области. Там факт произошедшего подтвердили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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