В Карпинске на открытии парка девочка получила травму спины, играя на батутах 19 сентября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 + Батут был на открытии парка Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Карпинске (Свердловская область) ребенок повредил спину, когда скакал на батуте. Инцидент произошел на открытии парка ДКУ после реконструкции. «Торжественное и долгожданное открытие парка ДКУ не обошлось без происшествий. Там серьезно травмировался ребенок, который играл на больших надувных батутах», — сообщает «Вечерний Карпинск». Также подчеркивается, что сейчас прокуратура Карпинска проводит проверку по факту ЧП. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в прокуратуру Свердловской области. Там факт произошедшего подтвердили. В Карпинске (Свердловская область) ребенок повредил спину, когда скакал на батуте. Инцидент произошел на открытии парка ДКУ после реконструкции. «Торжественное и долгожданное открытие парка ДКУ не обошлось без происшествий. Там серьезно травмировался ребенок, который играл на больших надувных батутах», — сообщает «Вечерний Карпинск». Также подчеркивается, что сейчас прокуратура Карпинска проводит проверку по факту ЧП. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в прокуратуру Свердловской области. Там факт произошедшего подтвердили. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям