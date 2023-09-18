Начальник челябинской ГИБДД назвал самые опасные районы по ДТП

Начальник ГИБДД по Челябинской области Иван Путков выделил самые опасные районы по количеству дорожно-транспортных происшествий. В список попал областной центр и прилегающий к нему Сосновский район.
«В текущем году наиболее сложными районами являются сам областной центр — Челябинск. Тут количество погибших возросло. Также Сосновский район, входящий в Челябинскую агломерацию. А вообще всплески ДТП происходят в разных районах в зависимости от погоды, времени года», — сообщил Путков во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс».
На вопрос про благоприятные по количеству ДТП районы начальник областной госавтоинспекции затруднился ответить. Однако обозначил главную мысль о том, что количество ДТП зависит от наличия сетей региональных и федеральных дорог. Где меньше эта сеть, там меньше и аварий.
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