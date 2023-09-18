Начальник челябинской ГИБДД назвал самые опасные районы по ДТП

Челябинск и Сосновский район попали в число самых опасных в регионе по числу ДТП

19 сентября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Иван Путков выделил в качестве самых опасных территорий по числу ДТП Челябинск и Сосновский район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник ГИБДД по Челябинской области Иван Путков выделил самые опасные районы по количеству дорожно-транспортных происшествий. В список попал областной центр и прилегающий к нему Сосновский район. «В текущем году наиболее сложными районами являются сам областной центр — Челябинск. Тут количество погибших возросло. Также Сосновский район, входящий в Челябинскую агломерацию. А вообще всплески ДТП происходят в разных районах в зависимости от погоды, времени года», — сообщил Путков во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс». На вопрос про благоприятные по количеству ДТП районы начальник областной госавтоинспекции затруднился ответить. Однако обозначил главную мысль о том, что количество ДТП зависит от наличия сетей региональных и федеральных дорог. Где меньше эта сеть, там меньше и аварий.

Начальник ГИБДД по Челябинской области Иван Путков выделил самые опасные районы по количеству дорожно-транспортных происшествий. В список попал областной центр и прилегающий к нему Сосновский район. «В текущем году наиболее сложными районами являются сам областной центр — Челябинск. Тут количество погибших возросло. Также Сосновский район, входящий в Челябинскую агломерацию. А вообще всплески ДТП происходят в разных районах в зависимости от погоды, времени года», — сообщил Путков во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс». На вопрос про благоприятные по количеству ДТП районы начальник областной госавтоинспекции затруднился ответить. Однако обозначил главную мысль о том, что количество ДТП зависит от наличия сетей региональных и федеральных дорог. Где меньше эта сеть, там меньше и аварий.