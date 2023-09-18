18 сентября 2023

Начальник челябинской ГИБДД назвал самые опасные районы по ДТП

Челябинск и Сосновский район попали в число самых опасных в регионе по числу ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник ГИБДД Иван Путков. Челябинск, путков иван
Иван Путков выделил в качестве самых опасных территорий по числу ДТП Челябинск и Сосновский район Фото:

Начальник ГИБДД по Челябинской области Иван Путков выделил самые опасные районы по количеству дорожно-транспортных происшествий. В список попал областной центр и прилегающий к нему Сосновский район.

«В текущем году наиболее сложными районами являются сам областной центр — Челябинск. Тут количество погибших возросло. Также Сосновский район, входящий в Челябинскую агломерацию. А вообще всплески ДТП происходят в разных районах в зависимости от погоды, времени года», — сообщил Путков во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс».

На вопрос про благоприятные по количеству ДТП районы начальник областной госавтоинспекции затруднился ответить. Однако обозначил главную мысль о том, что количество ДТП зависит от наличия сетей региональных и федеральных дорог. Где меньше эта сеть, там меньше и аварий.

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Начальник ГИБДД по Челябинской области Иван Путков выделил самые опасные районы по количеству дорожно-транспортных происшествий. В список попал областной центр и прилегающий к нему Сосновский район. «В текущем году наиболее сложными районами являются сам областной центр — Челябинск. Тут количество погибших возросло. Также Сосновский район, входящий в Челябинскую агломерацию. А вообще всплески ДТП происходят в разных районах в зависимости от погоды, времени года», — сообщил Путков во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс». На вопрос про благоприятные по количеству ДТП районы начальник областной госавтоинспекции затруднился ответить. Однако обозначил главную мысль о том, что количество ДТП зависит от наличия сетей региональных и федеральных дорог. Где меньше эта сеть, там меньше и аварий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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