Свердловчане, делающие дроны, назвали плюсы китайских ограничений

Свердловчане, делающие дроны, положительно отреагировали на запрет КНР

19 сентября 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Новые ограничения по ввозу в Россию дронов могут положительно повлиять на российский рынок Фото: URA.RU © URA.RU Ограничение на экспорт дронов, введенное властями Китая, даст больше плюсов российской экономике, чем минусов. В частности, за счет того, что увеличится число местных производителей, работающих на нужды спецоперации. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделились участники рынка Свердловской области. «Ограничение никаким образом не повлияет на поставки дронов на фронт, потому что мы научились делать беспилотники сами, причем за сопоставимые с китайскими вложениями — 25 — 30 тысяч рублей. Подобная мера наоборот способствует поддержке и развитию собственных дронов, повышению их конкурентоспособности. Куда более опасной будет ситуация, если Китай запретит ввоз комплектующих — микроэлектроники, двигателей», — делится представитель одной из компаний-разработчиков. Дальнейшее развитие беспилотной авиации он видит в развитии искусственного интеллекта. Статья по теме Свердловчан учат управлять дронами-камикадзе С ним отчасти согласен другой участник рынка. «Шанс на то, что число отечественных производств вырастет, есть, но он невелик. Многие компании до сих пор зависят от китайских комплектующих, при этом уже сейчас есть проблемы с поставками — некоторые посылки месяцами простаивают на таможне. Кто-то прибегает к „серой“ логистике, но и она усложняется. Поэтому мы стремимся перевести собственные дроны на полностью на отечественные комплектующие и думаю, скоро придем к этому. Очевидный минус ограничения, который ввел Китай — ценник на гражданские дроны в России уже увеличился на 10-15%», — рассказывает представитель компании «Каскад», поставляющей на СВО дроны-камикадзе. Китай с 1 сентября ввел ограничение на экспорт дронов и части оборудования для него. В частности, под ограничения попали беспилотники, которыми можно управлять вручную за пределами видимости в течение 30 минут. В Минпромторге РФ говорили о том, что запрет никак не повлиял ситуацию с поставками дронов в страну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ограничение на экспорт дронов, введенное властями Китая, даст больше плюсов российской экономике, чем минусов. В частности, за счет того, что увеличится число местных производителей, работающих на нужды спецоперации. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделились участники рынка Свердловской области. «Ограничение никаким образом не повлияет на поставки дронов на фронт, потому что мы научились делать беспилотники сами, причем за сопоставимые с китайскими вложениями — 25 — 30 тысяч рублей. Подобная мера наоборот способствует поддержке и развитию собственных дронов, повышению их конкурентоспособности. Куда более опасной будет ситуация, если Китай запретит ввоз комплектующих — микроэлектроники, двигателей», — делится представитель одной из компаний-разработчиков. Дальнейшее развитие беспилотной авиации он видит в развитии искусственного интеллекта. С ним отчасти согласен другой участник рынка. «Шанс на то, что число отечественных производств вырастет, есть, но он невелик. Многие компании до сих пор зависят от китайских комплектующих, при этом уже сейчас есть проблемы с поставками — некоторые посылки месяцами простаивают на таможне. Кто-то прибегает к „серой“ логистике, но и она усложняется. Поэтому мы стремимся перевести собственные дроны на полностью на отечественные комплектующие и думаю, скоро придем к этому. Очевидный минус ограничения, который ввел Китай — ценник на гражданские дроны в России уже увеличился на 10-15%», — рассказывает представитель компании «Каскад», поставляющей на СВО дроны-камикадзе. Китай с 1 сентября ввел ограничение на экспорт дронов и части оборудования для него. В частности, под ограничения попали беспилотники, которыми можно управлять вручную за пределами видимости в течение 30 минут. В Минпромторге РФ говорили о том, что запрет никак не повлиял ситуацию с поставками дронов в страну.