Екатеринбуржцы поставляют на фронт беспилотники с боеприпасами

Волонтеры придумали дроны-камикадзе и везут их на фронт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Группа разработчиков из Екатеринбурга сделала беспилотники, которые могут переносить боеприпасы. Предприниматели тесно общаются с военнослужащими и знают, что такие средства им необходимы. Подробнее об инициативе URA.RU рассказали бизнесмены организации «Каскад — Урал».

«Мы приезжали в конструкторские бюро, которые много денег потратили на разработку беспилотников, предлагали им выехать на полигон, чтобы посмотреть, протестировать их разработки. А они отвечают — у нас таких образцов нет, чтобы испытать. Поэтому решили самостоятельно делать с ребятами, которые увлекаются дрон-рейсингом (гонки квадрокоптеров, — прим. URA.RU)», — поделился один из собеседников.

К конструкции дронов можно крепить боеприпасы, и они доставят взрывчатку в то место, которое нужно. Волонтеры своими силами сделали небольшую партию таких беспилотников, но говорят, что на фронт требуется как можно больше таких средств.

«Задевает, что мы отстаем лет на 15-20 в технологиях, и люди на местах в тех же конструкторских бюро не понимают, что нужно военным. Противник все совершенствует. Если раньше были дроны, которые носят взрывчатку и управляются через пульт, то у наших оппонентов появились такие, которые под управлением Starlink (спутниковая система, созданная Илоном Маском, — прим. URA.RU) могут доставить взрывчатку из любой точки мира», — поделился собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что специалисты «Каскад — Урал» придумали приложение для связи бойцов на фронте. Оно работает через обычную радиосвязь.