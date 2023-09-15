Свердловчан учат управлять дронами-камикадзе

В Екатеринбурге запустили курсы по обучению полетам на FPV-дронах

15 сентября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

На курсы приходят как действующие военнослужащие, так и те, кто хочет получить навыки пилота FPV-дрона для перестраховки Фото: URA.RU © URA.RU Спрос на курсы по управлению FPV-дронами (first-person view, «вид от первого лица») растет не только среди военных, но и среди обычных горожан. Для кого-то получение этих навыков — необходимость, для кого-то — перестраховка. Корреспондент URA.RU побывал на одном из таких курсов на базе образовательного центра «Гранит» в Екатеринбурге и выяснил, много ли желающих пройти обучение, сколько оно стоит, как проходит и каждый ли может освоить управление FPV-дроном. Особенность нынешних боевых действий на Украине — повсеместное применение беспилотников с боеприпасами, так называемых дронов-камикадзе. На фронт требуется как можно больше FPV-дронов, и чтобы помочь бойцам, многие волонтеры приноровились собирать и настраивать беспилотники вручную. «Проще загубить пару летательных аппаратов, чем рисковать людьми. Железо можно починить, а человека нет», — рассказывает Сергей, инструктор центра «Гранит». Авторы проекта — Михаил (слева) и Сергей — говорят о том, что спрос на курс высокий, но взять могут не всех Фото: URA.RU © URA.RU Два месяца назад здесь набрали первую группу для обучения на операторов БПЛА — восемь человек, они уже выпустились. Сейчас набрали еще две группы по восемь человек. До этого помощь с обучением оказывали адресно — обращались командиры войсковых частей, группы бойцов. Потребность в операторах FPV-дронов высокая, а организаций, которые бы обучали их, не так много. «Госучреждения достаточно инертно реагируют на изменения вокруг, бюрократический аппарат раскручивается долго. Поэтому функцию учителя берем на себя мы. Единой базы обучения пилотов нет, каждый делает программу, исходя из своих знаний, мирового опыта, ну и методичек противника. Здесь главное — наработка опыта, моторики», — продолжает делиться Сергей. Делают проект вместе с региональным филиалом «Рокота» — федеральной общественной организации, которая проводит мероприятия по начальной военной подготовке и по сути взявшей на себя функции, которые раньше выполняло ДОСААФ. С оборудованием помогли авторы telegram-канала «Повернутые на войне» — разработчики народного FPV-дрона «Упырь», предназначенного для ударов по противнику в глубине фронта. Оборудование — FPV-очки и пульт управления, которые подключаются к компьютеру. На компьютер ставится симулятор, с помощью которого ученики учатся управлять дроном. «Вообще, FPV-пилотирование развивалось как спортивное направление, когда операторы соревновались в скорости полета, ловкости, умении преодолевать различных преграды. Сейчас это перешло в военную сферу. Используя те же навыки, можно делать фигуры высшего пилотажа, залетать в люки танков, блиндажи, куда угодно. Для этого нужны устойчивые навыки и наработанная часами полетов на симуляторе моторика, но прежде всего — умение обнаружить цель, правильно определить ее координаты и передать их оператору FPV-дрона. Наше обучение носит базовый характер, всю остальную информацию и практику человек уже добирает в месте в учебных центрах ближе к линии фронта. Там новичку передают наиболее актуальные сведения о том, как работают средства РЭБ противника, как их преодолевать и сообщают прочие нюансы пилотирования. Однако эта информация может быть успешно использована оператором только если у него есть качественные базовые навыки и знания по теме», — делится директор «Рокота» Михаил. Обучение проходит на симуляторе, который устанавливается на компьютер Фото: URA.RU © URA.RU Обучение длится два месяца. Первые два занятия — теория, в том числе о том, как проводить разведку, обнаруживать цель, передавать ее координаты, работать с современным программным обеспечением беспилотника. Затем ученики пересаживаются на симуляторы. Инструктор ставит задачу — нужно посадить дрон на крышу машины, затем снова его поднять и посадить на стол неподалеку. Ученики берут пульты управления в руки и пробуют выполнить задание, сначала смотря на экран монитора. После того, как начинает получаться, надевают уже FPV-очки. Перед тем, как пилоты начнут управлять настоящими дронами, необходимо налетать на симуляторе не меньше 30 часов. Научиться управлять FPV-дроном может любой, дело только в практике и наработке опыта. Сложно будет только тем, у кого есть проблемы с вестибулярным аппаратом — они сразу проявятся во время тренировок на симуляторе. Статья по теме В Екатеринбурге врачи объединились, чтобы готовить солдат к СВО Программа на симуляторе позволяет менять технические характеристики и параметры дрона — например, увеличивать или уменьшать массу, габариты и прочее. Когда аппарат становится тяжелее, появляются дополнительные сложности — дрон становится более неповоротливым, появляется повышенная инерция, которая не позволяет ему оперативно реагировать на движения стиков пульта. Будущие операторы БПЛА учатся управлять дронами в разных условиях. Желающих получить навыки пилотов больше, чем технические возможности центра. Авторы проекта готовы обучать большее количество людей, но и оборудования (пультов и очков) требуется больше. Нужны и более мощные компьютеры, на которые можно установить сложные симуляторы полета. Как и многие, кто включился в тему помощи бойцам на СВО, участники «Рокот Екатеринбург» занимаются проектом на волонтерских началах. Действующих военнослужащих обучают бесплатно, с остальных берут оплату, которая идет на развитие проекта, текущие затраты на работу инструкторов, закупку материальной базы для обучения помощь с гуманитаркой бойцам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спрос на курсы по управлению FPV-дронами (first-person view, «вид от первого лица») растет не только среди военных, но и среди обычных горожан. Для кого-то получение этих навыков — необходимость, для кого-то — перестраховка. Корреспондент URA.RU побывал на одном из таких курсов на базе образовательного центра «Гранит» в Екатеринбурге и выяснил, много ли желающих пройти обучение, сколько оно стоит, как проходит и каждый ли может освоить управление FPV-дроном. Особенность нынешних боевых действий на Украине — повсеместное применение беспилотников с боеприпасами, так называемых дронов-камикадзе. На фронт требуется как можно больше FPV-дронов, и чтобы помочь бойцам, многие волонтеры приноровились собирать и настраивать беспилотники вручную. «Проще загубить пару летательных аппаратов, чем рисковать людьми. Железо можно починить, а человека нет», — рассказывает Сергей, инструктор центра «Гранит». Два месяца назад здесь набрали первую группу для обучения на операторов БПЛА — восемь человек, они уже выпустились. Сейчас набрали еще две группы по восемь человек. До этого помощь с обучением оказывали адресно — обращались командиры войсковых частей, группы бойцов. Потребность в операторах FPV-дронов высокая, а организаций, которые бы обучали их, не так много. «Госучреждения достаточно инертно реагируют на изменения вокруг, бюрократический аппарат раскручивается долго. Поэтому функцию учителя берем на себя мы. Единой базы обучения пилотов нет, каждый делает программу, исходя из своих знаний, мирового опыта, ну и методичек противника. Здесь главное — наработка опыта, моторики», — продолжает делиться Сергей. Делают проект вместе с региональным филиалом «Рокота» — федеральной общественной организации, которая проводит мероприятия по начальной военной подготовке и по сути взявшей на себя функции, которые раньше выполняло ДОСААФ. «Вообще, FPV-пилотирование развивалось как спортивное направление, когда операторы соревновались в скорости полета, ловкости, умении преодолевать различных преграды. Сейчас это перешло в военную сферу. Используя те же навыки, можно делать фигуры высшего пилотажа, залетать в люки танков, блиндажи, куда угодно. Для этого нужны устойчивые навыки и наработанная часами полетов на симуляторе моторика, но прежде всего — умение обнаружить цель, правильно определить ее координаты и передать их оператору FPV-дрона. Наше обучение носит базовый характер, всю остальную информацию и практику человек уже добирает в месте в учебных центрах ближе к линии фронта. Там новичку передают наиболее актуальные сведения о том, как работают средства РЭБ противника, как их преодолевать и сообщают прочие нюансы пилотирования. Однако эта информация может быть успешно использована оператором только если у него есть качественные базовые навыки и знания по теме», — делится директор «Рокота» Михаил. Обучение длится два месяца. Первые два занятия — теория, в том числе о том, как проводить разведку, обнаруживать цель, передавать ее координаты, работать с современным программным обеспечением беспилотника. Затем ученики пересаживаются на симуляторы. Инструктор ставит задачу — нужно посадить дрон на крышу машины, затем снова его поднять и посадить на стол неподалеку. Ученики берут пульты управления в руки и пробуют выполнить задание, сначала смотря на экран монитора. После того, как начинает получаться, надевают уже FPV-очки. Перед тем, как пилоты начнут управлять настоящими дронами, необходимо налетать на симуляторе не меньше 30 часов. Научиться управлять FPV-дроном может любой, дело только в практике и наработке опыта. Сложно будет только тем, у кого есть проблемы с вестибулярным аппаратом — они сразу проявятся во время тренировок на симуляторе. Программа на симуляторе позволяет менять технические характеристики и параметры дрона — например, увеличивать или уменьшать массу, габариты и прочее. Когда аппарат становится тяжелее, появляются дополнительные сложности — дрон становится более неповоротливым, появляется повышенная инерция, которая не позволяет ему оперативно реагировать на движения стиков пульта. Будущие операторы БПЛА учатся управлять дронами в разных условиях. Желающих получить навыки пилотов больше, чем технические возможности центра. Авторы проекта готовы обучать большее количество людей, но и оборудования (пультов и очков) требуется больше. Нужны и более мощные компьютеры, на которые можно установить сложные симуляторы полета. Как и многие, кто включился в тему помощи бойцам на СВО, участники «Рокот Екатеринбург» занимаются проектом на волонтерских началах. Действующих военнослужащих обучают бесплатно, с остальных берут оплату, которая идет на развитие проекта, текущие затраты на работу инструкторов, закупку материальной базы для обучения помощь с гуманитаркой бойцам.