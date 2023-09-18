После сбора подписей за уголовное дело на мэра Кургана на спорной улице начался ремонт

В Кургане начали ремонт улицы после четырех лет жалоб на бездействие

Мэрия Кургана начала ремонт на участке центральной улицы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники мэрии Кургана спустя четыре года после жалоб и подписей жителей за привлечение к уголовной ответственности главы города Елены Ситниковой, приступили к ремонту улицы Комсомольской. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов.

«Раньше мэрия вводила приставов в заблуждение о проделанной работе, представляли им „липовые“ документы с апреля 2019 года. Приходилось снова идти жаловаться в ФССП, в прокуратуру, и так по кругу, но ничего не менялось. Процесс пошел только сейчас, по решению суда и после того, как жители потребовали привлечения к уголовной ответственности мэра, начался ремонт по улице Комсомольской между домами по улице Коли Мяготина,143 и 145», — рассказал депутат. С его слов, ремонт на этом участке не выполнялся более четырех лет.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу мэрии Кургана, чтобы уточнить детали по данной информации. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU уже подавала аналогичный запрос в УФССП по Курганской области, для уточнения информации по теме. Тогда пресс-служба ведомства ответила, что заявление от Камшилова им поступило. «Заявление зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях. Проводится проверка, по результатам которой в установленный законом срок будет принято процессуальное решение», — указали в ответе судебные приставы.

Ранее URA.RU писало, что курганцы собрали сотни подписей, чтобы привлечь главу Кургана Елену Ситникову к уголовной ответственности за неисполнение решений суда. Мэрия не выполняла работы по ремонту проезда к дому, а также не решает проблемы с канализацией в одном из районов города.