Курганцы собирают подписи за уголовное дело против мэра Ситниковой

Жители Кургана собрали 300 подписей с жалобой на мэра Ситникову из-за невыполненного ремонта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана собрали сотни подписей, чтобы привлечь главу Кургана Елену Ситникову к уголовной ответственности за неисполнение решения суда по ремонту сетей и дорог. Об этом журналисту URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов, который помогает жителям в сборе подписей.

«Жители дома по улице Дзержинского, 37а собрали уже более 100 подписей за неисполнение решения суда по ремонту проезда к дому. Также взяли подписи по поводу проблемной канализации на улице Котовского, 87. И еще есть обращения от жильцов с улицы Нагорной в микрорайоне Увал и в микрорайоне Рябково по улице Попова», — сообщает Камшилов. С его слов, общее количество подписавших коллективное обращение уже составляет больше 300.

Также Камшилов сообщает, что жалобы от жителей направлялись в ФССП. Приставы, со слов депутата, регулярно делают замечания мэру, но это ни к чему не приводит, поэтому они планируют действовать через прокуратуру.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Кургана, чтобы уточнить детали по данной информации. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее жители Кургана отправили жалобу с десятками подписей в прокуратуру, потому что мэрия не исполнила решение суда по ремонту дороги на их улице. Прокурор Виталий Долгушин рассмотрел коллективное обращение жителей по поводу наличия в действиях чиновников мэрии состава преступления по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».