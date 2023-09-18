18 сентября 2023

В Пермском крае умер бывший высокопоставленный чиновник

Скончался бывший зампред КСП Пермского края Владимир Шуклецов
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Шуклецов работал в КСП с 2001 года Фото:

На 69-м году жизни умер бывший зампред контрольно-счетной палаты Пермского края Владимир Шуклецов. Об этом URA.RU сообщил председатель КСП региона Геннадий Тушнолобов.

«Скончался Владимир Леонидович Шуклецов. Прощание пройдет сегодня, 19 сентября, в 15.00», — рассказал Тушнолобов.

Владимир Шуклецов был назначен зампредом КСП в 2001 году. До этого он работал в налоговой полиции и органах госбезопасности. Из КСП он уволился в ноябре 2017 года в связи с выходом на пенсию.

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На 69-м году жизни умер бывший зампред контрольно-счетной палаты Пермского края Владимир Шуклецов. Об этом URA.RU сообщил председатель КСП региона Геннадий Тушнолобов. «Скончался Владимир Леонидович Шуклецов. Прощание пройдет сегодня, 19 сентября, в 15.00», — рассказал Тушнолобов. Владимир Шуклецов был назначен зампредом КСП в 2001 году. До этого он работал в налоговой полиции и органах госбезопасности. Из КСП он уволился в ноябре 2017 года в связи с выходом на пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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