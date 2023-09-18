В Пермском крае умер бывший высокопоставленный чиновник

Скончался бывший зампред КСП Пермского края Владимир Шуклецов

19 сентября 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Владимир Шуклецов работал в КСП с 2001 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU На 69-м году жизни умер бывший зампред контрольно-счетной палаты Пермского края Владимир Шуклецов. Об этом URA.RU сообщил председатель КСП региона Геннадий Тушнолобов. «Скончался Владимир Леонидович Шуклецов. Прощание пройдет сегодня, 19 сентября, в 15.00», — рассказал Тушнолобов. Владимир Шуклецов был назначен зампредом КСП в 2001 году. До этого он работал в налоговой полиции и органах госбезопасности. Из КСП он уволился в ноябре 2017 года в связи с выходом на пенсию.

На 69-м году жизни умер бывший зампред контрольно-счетной палаты Пермского края Владимир Шуклецов. Об этом URA.RU сообщил председатель КСП региона Геннадий Тушнолобов. «Скончался Владимир Леонидович Шуклецов. Прощание пройдет сегодня, 19 сентября, в 15.00», — рассказал Тушнолобов. Владимир Шуклецов был назначен зампредом КСП в 2001 году. До этого он работал в налоговой полиции и органах госбезопасности. Из КСП он уволился в ноябре 2017 года в связи с выходом на пенсию.