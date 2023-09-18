В Пермском крае умер бывший высокопоставленный чиновник

Владимир Шуклецов работал в КСП с 2001 года
На 69-м году жизни умер бывший зампред контрольно-счетной палаты Пермского края Владимир Шуклецов. Об этом URA.RU сообщил председатель КСП региона Геннадий Тушнолобов.
«Скончался Владимир Леонидович Шуклецов. Прощание пройдет сегодня, 19 сентября, в 15.00», — рассказал Тушнолобов.
Владимир Шуклецов был назначен зампредом КСП в 2001 году. До этого он работал в налоговой полиции и органах госбезопасности. Из КСП он уволился в ноябре 2017 года в связи с выходом на пенсию.
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