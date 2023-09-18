Депутат Кобылкин поблагодарил челябинского губернатора за работу по экологии

19 сентября 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

В Госдуме отметили работу Алексея Текслера по улучшению экологической ситуации в регионе Фото: Илья Московец © URA.RU Председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за работу по снижению экологических рисков. Слова благодарности прозвучали 19 сентября на брифинге, посвященном всероссийскому экологическому форуму, который пройдет в Челябинске. «Благодарю Алексея Леонидовича за инициативу проведения первого всероссийского детского экологического форума на челябинской земле. Это промышленный регион, и развивать промышленность, при этом не нанося ущерб окружающей среде — очень непростая задача. В связи с этим тема экологии актуальна для Челябинской области. Мы знаем, что в регионе в этом направлении проводится большая работа», — подчеркнул Дмитрий Кобылкин. На экологический форум, который пройдет в конгресс-холле «Таганай» в октябре, приедут команды детей 13 — 18 лет из 18 субъектов федерации. Детям предстоит защищать экологические проекты в рамках треков «Чистая страна». Губернатор Алексей Текслер пригласил юных экологов на Южный Урал и выразил уверенность, что форум пройдет на высоком уровне.

Председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за работу по снижению экологических рисков. Слова благодарности прозвучали 19 сентября на брифинге, посвященном всероссийскому экологическому форуму, который пройдет в Челябинске. «Благодарю Алексея Леонидовича за инициативу проведения первого всероссийского детского экологического форума на челябинской земле. Это промышленный регион, и развивать промышленность, при этом не нанося ущерб окружающей среде — очень непростая задача. В связи с этим тема экологии актуальна для Челябинской области. Мы знаем, что в регионе в этом направлении проводится большая работа», — подчеркнул Дмитрий Кобылкин. На экологический форум, который пройдет в конгресс-холле «Таганай» в октябре, приедут команды детей 13 — 18 лет из 18 субъектов федерации. Детям предстоит защищать экологические проекты в рамках треков «Чистая страна». Губернатор Алексей Текслер пригласил юных экологов на Южный Урал и выразил уверенность, что форум пройдет на высоком уровне.