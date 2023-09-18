18 сентября 2023

В Челябинской области к ноябрю расселят 609 аварийных домов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция фасада дома на Ленина 61. Челябинск, балкон, руины, улица ленина61, аварийное состояние балкона
Общая площадь расселения составит порядка 200 тысяч квадратных метров жилья Фото:

В Челябинской области к ноябрю будет расселено 609 аварийных домов площадью порядка 200 тысяч квадратных метров. Как заявил в прямом эфире центра управления регионом (ЦУР) министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе, к этому времени полностью завершится программа расселения ветхих домов, признанных таковыми до 2017 года.

«По программе расселения ветхо-аварийных домов, признанных таковыми 2017 года, расселению подлежало порядка 200 тысяч квадратных метров домов, в именно 609 жилых зданий. Эта программа должна была быть закончена у нас в 2025 году, но Челябинская область в этом году завершает ее досрочно, заканчиваем ее полностью к октябрю-ноябрю», — заявил Элбакидзе.

По словам Элбакидзе, на сегодняшний день в регионе по программе осталось расселить последний дом, расположенный в Саткинском муниципальном районе. В настоящее время идет финишная отделка жилого здания, после этого будет осуществлена передача квартир жильцам.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области к ноябрю будет расселено 609 аварийных домов площадью порядка 200 тысяч квадратных метров. Как заявил в прямом эфире центра управления регионом (ЦУР) министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе, к этому времени полностью завершится программа расселения ветхих домов, признанных таковыми до 2017 года. «По программе расселения ветхо-аварийных домов, признанных таковыми 2017 года, расселению подлежало порядка 200 тысяч квадратных метров домов, в именно 609 жилых зданий. Эта программа должна была быть закончена у нас в 2025 году, но Челябинская область в этом году завершает ее досрочно, заканчиваем ее полностью к октябрю-ноябрю», — заявил Элбакидзе. По словам Элбакидзе, на сегодняшний день в регионе по программе осталось расселить последний дом, расположенный в Саткинском муниципальном районе. В настоящее время идет финишная отделка жилого здания, после этого будет осуществлена передача квартир жильцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...