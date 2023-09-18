В Челябинской области к ноябрю расселят 609 аварийных домов

19 сентября 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Общая площадь расселения составит порядка 200 тысяч квадратных метров жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области к ноябрю будет расселено 609 аварийных домов площадью порядка 200 тысяч квадратных метров. Как заявил в прямом эфире центра управления регионом (ЦУР) министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе, к этому времени полностью завершится программа расселения ветхих домов, признанных таковыми до 2017 года. «По программе расселения ветхо-аварийных домов, признанных таковыми 2017 года, расселению подлежало порядка 200 тысяч квадратных метров домов, в именно 609 жилых зданий. Эта программа должна была быть закончена у нас в 2025 году, но Челябинская область в этом году завершает ее досрочно, заканчиваем ее полностью к октябрю-ноябрю», — заявил Элбакидзе. По словам Элбакидзе, на сегодняшний день в регионе по программе осталось расселить последний дом, расположенный в Саткинском муниципальном районе. В настоящее время идет финишная отделка жилого здания, после этого будет осуществлена передача квартир жильцам.

В Челябинской области к ноябрю будет расселено 609 аварийных домов площадью порядка 200 тысяч квадратных метров. Как заявил в прямом эфире центра управления регионом (ЦУР) министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе, к этому времени полностью завершится программа расселения ветхих домов, признанных таковыми до 2017 года. «По программе расселения ветхо-аварийных домов, признанных таковыми 2017 года, расселению подлежало порядка 200 тысяч квадратных метров домов, в именно 609 жилых зданий. Эта программа должна была быть закончена у нас в 2025 году, но Челябинская область в этом году завершает ее досрочно, заканчиваем ее полностью к октябрю-ноябрю», — заявил Элбакидзе. По словам Элбакидзе, на сегодняшний день в регионе по программе осталось расселить последний дом, расположенный в Саткинском муниципальном районе. В настоящее время идет финишная отделка жилого здания, после этого будет осуществлена передача квартир жильцам.