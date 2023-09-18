18 сентября 2023

В ЯНАО в ночном пожаре мать и дочка отравились угарным газом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, крыша, пожар, задымление, пожарная лестница, дым, пожарные
Пожарные спасли мать и дочь из пожара в Губкинском Фото:

В Губкинском (ЯНАО) в результате пожара, произошедшего вечером 18 сентября мать и ее шестилетняя дочь получили легкое отравление угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«В Губкинском в шестом микрорайоне произошел пожар в жилом многоквартирном доме. На момент произошедшего хозяйка квартиры находилась дома и смогла своевременно обнаружить очаг возгорания и вызвать пожарных. Женщина и ее дочь 2017 года рождения, получили отравление угарным газом легкой степени», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Пожарные вывели людей из задымленной квартиры и за полчаса ликвидировали возгорание. Также были спасены попугаи, находившиеся в клетке, которые отделались легким испугом. Огнем повреждена ванная комната на площади в пять квадратных метров. Причиной пожара могда стать неисправная электропроводка.

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В Губкинском (ЯНАО) в результате пожара, произошедшего вечером 18 сентября мать и ее шестилетняя дочь получили легкое отравление угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В Губкинском в шестом микрорайоне произошел пожар в жилом многоквартирном доме. На момент произошедшего хозяйка квартиры находилась дома и смогла своевременно обнаружить очаг возгорания и вызвать пожарных. Женщина и ее дочь 2017 года рождения, получили отравление угарным газом легкой степени», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Пожарные вывели людей из задымленной квартиры и за полчаса ликвидировали возгорание. Также были спасены попугаи, находившиеся в клетке, которые отделались легким испугом. Огнем повреждена ванная комната на площади в пять квадратных метров. Причиной пожара могда стать неисправная электропроводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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