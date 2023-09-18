В ЯНАО в ночном пожаре мать и дочка отравились угарным газом. Видео

19 сентября 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Пожарные спасли мать и дочь из пожара в Губкинском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) в результате пожара, произошедшего вечером 18 сентября мать и ее шестилетняя дочь получили легкое отравление угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В Губкинском в шестом микрорайоне произошел пожар в жилом многоквартирном доме. На момент произошедшего хозяйка квартиры находилась дома и смогла своевременно обнаружить очаг возгорания и вызвать пожарных. Женщина и ее дочь 2017 года рождения, получили отравление угарным газом легкой степени», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Пожарные вывели людей из задымленной квартиры и за полчаса ликвидировали возгорание. Также были спасены попугаи, находившиеся в клетке, которые отделались легким испугом. Огнем повреждена ванная комната на площади в пять квадратных метров. Причиной пожара могда стать неисправная электропроводка.

В Губкинском (ЯНАО) в результате пожара, произошедшего вечером 18 сентября мать и ее шестилетняя дочь получили легкое отравление угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В Губкинском в шестом микрорайоне произошел пожар в жилом многоквартирном доме. На момент произошедшего хозяйка квартиры находилась дома и смогла своевременно обнаружить очаг возгорания и вызвать пожарных. Женщина и ее дочь 2017 года рождения, получили отравление угарным газом легкой степени», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Пожарные вывели людей из задымленной квартиры и за полчаса ликвидировали возгорание. Также были спасены попугаи, находившиеся в клетке, которые отделались легким испугом. Огнем повреждена ванная комната на площади в пять квадратных метров. Причиной пожара могда стать неисправная электропроводка.