18 сентября 2023

В Кургане полицейский экипаж попал в ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В Кургане очевидцы заметили полицейскую машину, которая врезалась в ограждение на дороге (архивное фото) Фото:

Курганцы заметили в микрорайоне Заозерном полицейский автомобиль, который врезался в ограждение вдоль дороги. Об этом сообщает местный житель в соцсети «ВКонтакте» и выложил соответствующее фото.

«Полицейская „Шкода“ сегодня утром влетела в ограждение в 1 микрорайоне», — пишут в сообществе «Типичный Курган». В комментариях к фотографии курганцы предполагают, что в машине находились люди в состоянии алкогольного опьянения. На фотографии, которую выложили курганцы, видно, что полицейский автомобиль врезался в ограждение и почти полностью съехал с проезжей части.

Также комментаторы заметили, что на этом участке дороги часто происходят ДТП. Якобы здесь ранее были сбиты девушка с ребенком, а затем разбились два мотоциклиста.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД по Кургану. На момент публикации ответ не был получен.

В соцсетях местные жители пишут, что в месте, где произошло ДТП, ранее сбили девушку с ребенком и разбились два мотоциклиста
В соцсетях местные жители пишут, что в месте, где произошло ДТП, ранее сбили девушку с ребенком и разбились два мотоциклиста
Фото:

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Курганцы заметили в микрорайоне Заозерном полицейский автомобиль, который врезался в ограждение вдоль дороги. Об этом сообщает местный житель в соцсети «ВКонтакте» и выложил соответствующее фото. «Полицейская „Шкода“ сегодня утром влетела в ограждение в 1 микрорайоне», — пишут в сообществе «Типичный Курган». В комментариях к фотографии курганцы предполагают, что в машине находились люди в состоянии алкогольного опьянения. На фотографии, которую выложили курганцы, видно, что полицейский автомобиль врезался в ограждение и почти полностью съехал с проезжей части. Также комментаторы заметили, что на этом участке дороги часто происходят ДТП. Якобы здесь ранее были сбиты девушка с ребенком, а затем разбились два мотоциклиста. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД по Кургану. На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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