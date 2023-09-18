В Кургане очевидцы заметили полицейскую машину, которая врезалась в ограждение на дороге (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы заметили в микрорайоне Заозерном полицейский автомобиль, который врезался в ограждение вдоль дороги. Об этом сообщает местный житель в соцсети «ВКонтакте» и выложил соответствующее фото.

«Полицейская „Шкода“ сегодня утром влетела в ограждение в 1 микрорайоне», — пишут в сообществе «Типичный Курган». В комментариях к фотографии курганцы предполагают, что в машине находились люди в состоянии алкогольного опьянения. На фотографии, которую выложили курганцы, видно, что полицейский автомобиль врезался в ограждение и почти полностью съехал с проезжей части.

Также комментаторы заметили, что на этом участке дороги часто происходят ДТП. Якобы здесь ранее были сбиты девушка с ребенком, а затем разбились два мотоциклиста.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД по Кургану. На момент публикации ответ не был получен.