Росприроднадзор усилил исковое давление на нефтяников из ЯНАО

Росприроднадзор за семь дней предъявил десять исков к ООО «РН-Пурнефтегаз»

Управление Росприроднадзора продолжает судиться с нефтяниками в ЯНАО Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

Северо-Уральское управление Росприроднадзора увеличило исковые требования к компании РН-Пурнефтегаз, занимающейся газонефтяной добычей в ЯНАО. С 13 по 19 сентября к компании поступило десять исков, следует из картотеки окружного арбитражного суда.

«С 13 по 19 сентября в картотеке суда зарегистрировано десять исков от Северо-Уральского управления Росприроднадзора к ООО „РН-Пурнефтегаз“ на общую сумму более 6,6 миллионов рублей», — следует из материалов Арбитражного суда ЯНАО, опубликованных на сайте. Суммы исков варьируются от шести тысяч, до почти четырех миллионов рублей.

Самый значительный иск на 3 миллиона 885 тысяч рублей поступил 13 сентября. Претензии к компании касаются возмещения вреда, причиненного почвам, как объекту окружающей среды. Остальные иски еще не приняты к рассмотрению.

Ранее URA.RU рассказало, что Арбитражный суд ЯНАО взыскал с компании «РН-Пурнефтегаз» 630 тысяч рублей по иску Росприроднадзора. Иск был удовлетворен частично, так как истец указал размеры загрязненной почвы больше установленных.