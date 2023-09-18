18 сентября 2023

Росприроднадзор усилил исковое давление на нефтяников из ЯНАО

Росприроднадзор за семь дней предъявил десять исков к ООО «РН-Пурнефтегаз»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разлив нефтепродуктов. Аша. Челябинская область, катастрофа, экология, разлив нефти, нефтепродукты
Управление Росприроднадзора продолжает судиться с нефтяниками в ЯНАО Фото:

Северо-Уральское управление Росприроднадзора увеличило исковые требования к компании РН-Пурнефтегаз, занимающейся газонефтяной добычей в ЯНАО. С 13 по 19 сентября к компании поступило десять исков, следует из картотеки окружного арбитражного суда.

«С 13 по 19 сентября в картотеке суда зарегистрировано десять исков от Северо-Уральского управления Росприроднадзора к ООО „РН-Пурнефтегаз“ на общую сумму более 6,6 миллионов рублей», — следует из материалов Арбитражного суда ЯНАО, опубликованных на сайте. Суммы исков варьируются от шести тысяч, до почти четырех миллионов рублей.

Самый значительный иск на 3 миллиона 885 тысяч рублей поступил 13 сентября. Претензии к компании касаются возмещения вреда, причиненного почвам, как объекту окружающей среды. Остальные иски еще не приняты к рассмотрению.

Ранее URA.RU рассказало, что Арбитражный суд ЯНАО взыскал с компании «РН-Пурнефтегаз» 630 тысяч рублей по иску Росприроднадзора. Иск был удовлетворен частично, так как истец указал размеры загрязненной почвы больше установленных.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Северо-Уральское управление Росприроднадзора увеличило исковые требования к компании РН-Пурнефтегаз, занимающейся газонефтяной добычей в ЯНАО. С 13 по 19 сентября к компании поступило десять исков, следует из картотеки окружного арбитражного суда. «С 13 по 19 сентября в картотеке суда зарегистрировано десять исков от Северо-Уральского управления Росприроднадзора к ООО „РН-Пурнефтегаз“ на общую сумму более 6,6 миллионов рублей», — следует из материалов Арбитражного суда ЯНАО, опубликованных на сайте. Суммы исков варьируются от шести тысяч, до почти четырех миллионов рублей. Самый значительный иск на 3 миллиона 885 тысяч рублей поступил 13 сентября. Претензии к компании касаются возмещения вреда, причиненного почвам, как объекту окружающей среды. Остальные иски еще не приняты к рассмотрению. Ранее URA.RU рассказало, что Арбитражный суд ЯНАО взыскал с компании «РН-Пурнефтегаз» 630 тысяч рублей по иску Росприроднадзора. Иск был удовлетворен частично, так как истец указал размеры загрязненной почвы больше установленных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...