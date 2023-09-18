Бастрыкин взял на контроль ситуацию с затоплением Челябинска

Бастрыкин поручил доложить о проведенной проверке обращений граждан из-за затопления домов Фото: Пресс-служба Государственной Думы

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с затоплением частных секторов в Ленинском и Советском районах Челябинска. Как сообщает пресс-службе центрального аппарата ведомства со ссылкой на жителей, которые обратились в приемную Бастрыкина, вода не уходила из-за проблем с ливневыми канализациями.

«Из-за постоянных затоплений домовладений сточными водами фундаменты зданий разрушаются, стены покрываются плесенью, бытовая техника выходит из строя. А одна из обратившихся вынуждена с 18-летним сыном-инвалидом проживать в доме, в котором отсутствует электроснабжение и отопление, в связи с чем самочувствие молодого человека ухудшилось», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что обращения горожан в администрацию результатов не принесли. Систему по откачке воды не отремонтировали, очистку и углубление русла протекающей поблизости реки не произвели. Жители проводили все указанные работы за свой счет. При этом в региональном управлении СКР по данному факту уже проводится процессуальная проверка.

«Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Также он поручил руководителю СКР по региону Петру Решетникову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — добавили в пресс-службе центрального аппарата СК РФ.

URA.RU связалось с пресс-службой мэрии. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.