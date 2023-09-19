Путин в октябре совершит первую поездку за границу в 2023 году

Си Цзиньпин и Владимир Путин встретятся в Пекине, заявил Николай Патрушев
Президент России Владимир Путин запланировал поездку в Пекин в октябре для проведения переговоров с Си Цзиньпином. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Это первая поездка президента в 2023 году.
«Путин планирует провести в Пекине переговоры с Си Цзиньпином», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что встреча пройдет в октябре. В России рассчитывают на обстоятельный характер будущей встречи, заключил Патрушев.
Последний раз президент покидал страну в декабре 2022 года — тогда он ездил в Беларусь. А осенью того же года Путин ездил в Армению и Узбекистан.
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