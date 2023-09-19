Путин в октябре совершит первую поездку за границу в 2023 году

Путин в октябре поедет в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином
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Си Цзиньпин и Владимир Путин встретятся в Пекине, заявил Николай Патрушев Фото:

Президент России Владимир Путин запланировал поездку в Пекин в октябре для проведения переговоров с Си Цзиньпином. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Это первая поездка президента в 2023 году.

«Путин планирует провести в Пекине переговоры с Си Цзиньпином», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что встреча пройдет в октябре. В России рассчитывают на обстоятельный характер будущей встречи, заключил Патрушев.

Последний раз президент покидал страну в декабре 2022 года — тогда он ездил в Беларусь. А осенью того же года Путин ездил в Армению и Узбекистан.

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Президент России Владимир Путин запланировал поездку в Пекин в октябре для проведения переговоров с Си Цзиньпином. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Это первая поездка президента в 2023 году. «Путин планирует провести в Пекине переговоры с Си Цзиньпином», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что встреча пройдет в октябре. В России рассчитывают на обстоятельный характер будущей встречи, заключил Патрушев. Последний раз президент покидал страну в декабре 2022 года — тогда он ездил в Беларусь. А осенью того же года Путин ездил в Армению и Узбекистан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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