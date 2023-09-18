В Перми подросток выпала из многоэтажки и разбилась насмерть

Предположительно, подросток упала с высоты 14 этажа
В Перми с балкона многоэтажного по улице Писарева выпала подросток. Об этом сообщает telegram-канал «Редакция Гайва».
«Сейчас подросток с 14 этажа [выпал и] разбился насмерть», — сообщает telegram-канал. В СУ СК по Пермскому краю направлен запрос.
По предварительной информации, погибшей было 12 лет. Причины случившегося пока неизвестны.
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