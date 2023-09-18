18 сентября 2023

В Перми подросток выпала из многоэтажки и разбилась насмерть

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Тобольск. Пермь, многоэтажка, высотка, тобольск, фасад дома, остекление
Предположительно, подросток упала с высоты 14 этажа Фото:

В Перми с балкона многоэтажного по улице Писарева выпала подросток. Об этом сообщает telegram-канал «Редакция Гайва».

«Сейчас подросток с 14 этажа [выпал и] разбился насмерть», — сообщает telegram-канал. В СУ СК по Пермскому краю направлен запрос.

По предварительной информации, погибшей было 12 лет. Причины случившегося пока неизвестны.

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В Перми с балкона многоэтажного по улице Писарева выпала подросток. Об этом сообщает telegram-канал «Редакция Гайва». «Сейчас подросток с 14 этажа [выпал и] разбился насмерть», — сообщает telegram-канал. В СУ СК по Пермскому краю направлен запрос. По предварительной информации, погибшей было 12 лет. Причины случившегося пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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