Жители Березников заметили коров, пасущихся на кладбище. Фото

19 сентября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

За коровами никто не присматривает Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Березниках (Пермский край) местные жители заметили коров, которые паслись на местном кладбище. Фото с животными березниковцы опубликовали в группе «ЧП Березники!». В комментариях под публикацией собралось множество возмущенных пользователей. В основном местных жителей возмущает то, что за коровами никто не присматривает. «Кладбище не место для выгула скота! Неужели хозяин этой скотины этого не понимает?», «Законодатель об этом четко говорит, что домашняя скотина не должна выгуливаться где попало и без присмотра», — возмущаются пользователи. Другие комментаторы встали на защиту животных, говоря, что они беззащитны и ничего не испортят и не сломают на местах захоронений. «Ничего страшного, коровы всегда и раньше ходили на кладбище. Они ничего не ломают, только травку кушают», «Вы что привязались к коровам? Вам заняться больше нечем? Сейчас просто редко кто держит скотину», — пишут подписчики. В мэрию города направлен запрос Жители Березников уже не первый раз жалуются на коров на улицах города. В прошлом году весной неконтролируемые парнокопытные перекрывали дороги и оккупировали городские дворы. Многие березниковцы тогда возмущались, что владельцев животных так и не оштрафовали. Безнадзорные животные являются проблемой не только Березников, но и окрестностей Перми. Так стадо коров недавно напугало пассажиров аэропорта «Большое Савино». Коровы спокойно пасутся на кладбище «ЧП Березники» в vk.com (https://vk.com/chp_berezniki?w=wall-103048408_1115939) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Березниках (Пермский край) местные жители заметили коров, которые паслись на местном кладбище. Фото с животными березниковцы опубликовали в группе «ЧП Березники!». В комментариях под публикацией собралось множество возмущенных пользователей. В основном местных жителей возмущает то, что за коровами никто не присматривает. «Кладбище не место для выгула скота! Неужели хозяин этой скотины этого не понимает?», «Законодатель об этом четко говорит, что домашняя скотина не должна выгуливаться где попало и без присмотра», — возмущаются пользователи. Другие комментаторы встали на защиту животных, говоря, что они беззащитны и ничего не испортят и не сломают на местах захоронений. «Ничего страшного, коровы всегда и раньше ходили на кладбище. Они ничего не ломают, только травку кушают», «Вы что привязались к коровам? Вам заняться больше нечем? Сейчас просто редко кто держит скотину», — пишут подписчики. В мэрию города направлен запрос Жители Березников уже не первый раз жалуются на коров на улицах города. В прошлом году весной неконтролируемые парнокопытные перекрывали дороги и оккупировали городские дворы. Многие березниковцы тогда возмущались, что владельцев животных так и не оштрафовали. Безнадзорные животные являются проблемой не только Березников, но и окрестностей Перми. Так стадо коров недавно напугало пассажиров аэропорта «Большое Савино».