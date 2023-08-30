30 августа 2023

Коровы вновь напугали пассажиров аэропорта Перми. Видео

Пермяки снова засняли коров, которые гуляют по территории аэропорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., корова, домашний скот, сельское хозяйство
Коровы гуляли на парковке аэропорта Фото:

Пассажиры пермского аэропорта «Большое Савино» засняли на видео коров и быков, которые разгуливают по территории воздушной гавани. Кадры с животными опубликованы в группе «Плохие новости Пермь».

«По территории аэропорта в Перми бродят коровы», — пишет автор поста. На видео парнокопытные гуляют на парковке аэропорта.

В комментариях под видео пользователи принялись шутить: «Может они рейс свой ждут, чего пристали». Другие, наоборот, начали беспокоиться за судьбу животных: «У кого-то коровы ушли, наверное обыскались хозяева, не знают где искать». Это не первый случай, когда коровы и быки забредают на территорию воздушной гавани. В августе животные свободно разгуливали по пешеходной зебре, проезжей части и распугивали пассажиров.

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Пассажиры пермского аэропорта «Большое Савино» засняли на видео коров и быков, которые разгуливают по территории воздушной гавани. Кадры с животными опубликованы в группе «Плохие новости Пермь». «По территории аэропорта в Перми бродят коровы», — пишет автор поста. На видео парнокопытные гуляют на парковке аэропорта. В комментариях под видео пользователи принялись шутить: «Может они рейс свой ждут, чего пристали». Другие, наоборот, начали беспокоиться за судьбу животных: «У кого-то коровы ушли, наверное обыскались хозяева, не знают где искать». Это не первый случай, когда коровы и быки забредают на территорию воздушной гавани. В августе животные свободно разгуливали по пешеходной зебре, проезжей части и распугивали пассажиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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