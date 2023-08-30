Коровы вновь напугали пассажиров аэропорта Перми. Видео

Пермяки снова засняли коров, которые гуляют по территории аэропорта

31 августа 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Коровы гуляли на парковке аэропорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажиры пермского аэропорта «Большое Савино» засняли на видео коров и быков, которые разгуливают по территории воздушной гавани. Кадры с животными опубликованы в группе «Плохие новости Пермь». «По территории аэропорта в Перми бродят коровы», — пишет автор поста. На видео парнокопытные гуляют на парковке аэропорта. В комментариях под видео пользователи принялись шутить: «Может они рейс свой ждут, чего пристали». Другие, наоборот, начали беспокоиться за судьбу животных: «У кого-то коровы ушли, наверное обыскались хозяева, не знают где искать». Это не первый случай, когда коровы и быки забредают на территорию воздушной гавани. В августе животные свободно разгуливали по пешеходной зебре, проезжей части и распугивали пассажиров.

Пассажиры пермского аэропорта «Большое Савино» засняли на видео коров и быков, которые разгуливают по территории воздушной гавани. Кадры с животными опубликованы в группе «Плохие новости Пермь». «По территории аэропорта в Перми бродят коровы», — пишет автор поста. На видео парнокопытные гуляют на парковке аэропорта. В комментариях под видео пользователи принялись шутить: «Может они рейс свой ждут, чего пристали». Другие, наоборот, начали беспокоиться за судьбу животных: «У кого-то коровы ушли, наверное обыскались хозяева, не знают где искать». Это не первый случай, когда коровы и быки забредают на территорию воздушной гавани. В августе животные свободно разгуливали по пешеходной зебре, проезжей части и распугивали пассажиров.