В Екатеринбурге трое парней набросились на екатеринбуржца Василия с коляской, в которой сидела годовалая дочка. Потасовка началась из-за того, что мужчина сделал замечание парням, которые бросили окурок.
«Василий шел у ЖК „Ривер“ в Екатеринбурге с годовалой дочкой в коляске и восьмилетним сыном. Парни проходили мимо и бросили окурок, мужчина сделал им замечание, а они сразу же кинулись драться», — пишет telegram-канал Ural Mash.
После инцидента один из нападавших пытался помириться с мужчиной. Он сказал ему, что они неправильно его поняли. По данным канала, агрессоры были пьяными.
Однако позднее мужчины вновь напали на Василия, когда он выходил из подъезда. В этот раз они позвали с собой друзей. За Василия вступились соседи. Пострадавший обратился в полицию. Одного из нападавших задержали, других двоих ищут.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве подтвердили информацию. «Задержанного привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Личности еще двоих участников конфликта устанавливаются. Участковые 13-го отдела полиции организовали проверку», — пояснили силовики.
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