18 сентября 2023

В Екатеринбурге парни набросились на прохожего с коляской из-за замечания. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, парк, отцовство, дедушка, детская коляска
Мужчина шел с детьми (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге трое парней набросились на екатеринбуржца Василия с коляской, в которой сидела годовалая дочка. Потасовка началась из-за того, что мужчина сделал замечание парням, которые бросили окурок.

«Василий шел у ЖК „Ривер“ в Екатеринбурге с годовалой дочкой в коляске и восьмилетним сыном. Парни проходили мимо и бросили окурок, мужчина сделал им замечание, а они сразу же кинулись драться», — пишет telegram-канал Ural Mash.

После инцидента один из нападавших пытался помириться с мужчиной. Он сказал ему, что они неправильно его поняли. По данным канала, агрессоры были пьяными.

Однако позднее мужчины вновь напали на Василия, когда он выходил из подъезда. В этот раз они позвали с собой друзей. За Василия вступились соседи. Пострадавший обратился в полицию. Одного из нападавших задержали, других двоих ищут.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве подтвердили информацию. «Задержанного привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Личности еще двоих участников конфликта устанавливаются. Участковые 13-го отдела полиции организовали проверку», — пояснили силовики.

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В Екатеринбурге трое парней набросились на екатеринбуржца Василия с коляской, в которой сидела годовалая дочка. Потасовка началась из-за того, что мужчина сделал замечание парням, которые бросили окурок. «Василий шел у ЖК „Ривер“ в Екатеринбурге с годовалой дочкой в коляске и восьмилетним сыном. Парни проходили мимо и бросили окурок, мужчина сделал им замечание, а они сразу же кинулись драться», — пишет telegram-канал Ural Mash. После инцидента один из нападавших пытался помириться с мужчиной. Он сказал ему, что они неправильно его поняли. По данным канала, агрессоры были пьяными. Однако позднее мужчины вновь напали на Василия, когда он выходил из подъезда. В этот раз они позвали с собой друзей. За Василия вступились соседи. Пострадавший обратился в полицию. Одного из нападавших задержали, других двоих ищут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве подтвердили информацию. «Задержанного привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Личности еще двоих участников конфликта устанавливаются. Участковые 13-го отдела полиции организовали проверку», — пояснили силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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