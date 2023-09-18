В Екатеринбурге парни набросились на прохожего с коляской из-за замечания. Видео

19 сентября 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Мужчина шел с детьми (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге трое парней набросились на екатеринбуржца Василия с коляской, в которой сидела годовалая дочка. Потасовка началась из-за того, что мужчина сделал замечание парням, которые бросили окурок. «Василий шел у ЖК „Ривер“ в Екатеринбурге с годовалой дочкой в коляске и восьмилетним сыном. Парни проходили мимо и бросили окурок, мужчина сделал им замечание, а они сразу же кинулись драться», — пишет telegram-канал Ural Mash. После инцидента один из нападавших пытался помириться с мужчиной. Он сказал ему, что они неправильно его поняли. По данным канала, агрессоры были пьяными. Однако позднее мужчины вновь напали на Василия, когда он выходил из подъезда. В этот раз они позвали с собой друзей. За Василия вступились соседи. Пострадавший обратился в полицию. Одного из нападавших задержали, других двоих ищут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве подтвердили информацию. «Задержанного привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Личности еще двоих участников конфликта устанавливаются. Участковые 13-го отдела полиции организовали проверку», — пояснили силовики.

В Екатеринбурге трое парней набросились на екатеринбуржца Василия с коляской, в которой сидела годовалая дочка. Потасовка началась из-за того, что мужчина сделал замечание парням, которые бросили окурок. «Василий шел у ЖК „Ривер“ в Екатеринбурге с годовалой дочкой в коляске и восьмилетним сыном. Парни проходили мимо и бросили окурок, мужчина сделал им замечание, а они сразу же кинулись драться», — пишет telegram-канал Ural Mash. После инцидента один из нападавших пытался помириться с мужчиной. Он сказал ему, что они неправильно его поняли. По данным канала, агрессоры были пьяными. Однако позднее мужчины вновь напали на Василия, когда он выходил из подъезда. В этот раз они позвали с собой друзей. За Василия вступились соседи. Пострадавший обратился в полицию. Одного из нападавших задержали, других двоих ищут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве подтвердили информацию. «Задержанного привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Личности еще двоих участников конфликта устанавливаются. Участковые 13-го отдела полиции организовали проверку», — пояснили силовики.