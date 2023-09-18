В оперном театре Екатеринбурга объяснили массовую отмену постановок

«Урал Опера Балет» начали массово отменять постановки из-за переноса одной оперы

19 сентября 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Несмотря на форс-мажор, в театре столкнулись с тем, что зрители оказались очень понимающими Фото: Размик Закарян © URA.RU Из-за переноса оперы «Любовный напиток» в «Урал Опера Балет» пришлось корректировать весь репертуар. Это и стало причиной массовой отмены и замены спектаклей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оперного театра. «Дело в том, что сначала по техническим причинам мы были вынуждены перенести одну оперу — „Любовный напиток“. Но наш репертуар настолько плотный, что из-за переноса одной постановки, где задействованы 10 артистов и хор, сдвинулся весь репертуар. Спектакли идут шесть дней в неделю, если мы переносим что-то одно, то переносится все», — пояснили представители «Урал Опера Балет». Также в театре уточнили, что в течении последней недели руководство пытается разобраться с образовавшейся проблемой. «Несмотря на переносы, наши зрители оказались очень понимающими. Большое спасибо им за это», — заявили в пресс-службе. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге «Урал Опера Балет» массово отменил и заменил спектакли. Всего из репертуара 2023 года вычеркнуто 10 постановок, еще 20 заменили.

Из-за переноса оперы «Любовный напиток» в «Урал Опера Балет» пришлось корректировать весь репертуар. Это и стало причиной массовой отмены и замены спектаклей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оперного театра. «Дело в том, что сначала по техническим причинам мы были вынуждены перенести одну оперу — „Любовный напиток“. Но наш репертуар настолько плотный, что из-за переноса одной постановки, где задействованы 10 артистов и хор, сдвинулся весь репертуар. Спектакли идут шесть дней в неделю, если мы переносим что-то одно, то переносится все», — пояснили представители «Урал Опера Балет». Также в театре уточнили, что в течении последней недели руководство пытается разобраться с образовавшейся проблемой. «Несмотря на переносы, наши зрители оказались очень понимающими. Большое спасибо им за это», — заявили в пресс-службе. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге «Урал Опера Балет» массово отменил и заменил спектакли. Всего из репертуара 2023 года вычеркнуто 10 постановок, еще 20 заменили.