18 сентября 2023

В оперном театре Екатеринбурга объяснили массовую отмену постановок

«Урал Опера Балет» начали массово отменять постановки из-за переноса одной оперы
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция гала-концерта "Танц-артель" в Урал Опера Балет. Екатеринбург, балет, балерина, урал опера балет
Несмотря на форс-мажор, в театре столкнулись с тем, что зрители оказались очень понимающими Фото:

Из-за переноса оперы «Любовный напиток» в «Урал Опера Балет» пришлось корректировать весь репертуар. Это и стало причиной массовой отмены и замены спектаклей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оперного театра.

«Дело в том, что сначала по техническим причинам мы были вынуждены перенести одну оперу — „Любовный напиток“. Но наш репертуар настолько плотный, что из-за переноса одной постановки, где задействованы 10 артистов и хор, сдвинулся весь репертуар. Спектакли идут шесть дней в неделю, если мы переносим что-то одно, то переносится все», — пояснили представители «Урал Опера Балет».

Также в театре уточнили, что в течении последней недели руководство пытается разобраться с образовавшейся проблемой. «Несмотря на переносы, наши зрители оказались очень понимающими. Большое спасибо им за это», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге «Урал Опера Балет» массово отменил и заменил спектакли. Всего из репертуара 2023 года вычеркнуто 10 постановок, еще 20 заменили.

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Из-за переноса оперы «Любовный напиток» в «Урал Опера Балет» пришлось корректировать весь репертуар. Это и стало причиной массовой отмены и замены спектаклей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оперного театра. «Дело в том, что сначала по техническим причинам мы были вынуждены перенести одну оперу — „Любовный напиток“. Но наш репертуар настолько плотный, что из-за переноса одной постановки, где задействованы 10 артистов и хор, сдвинулся весь репертуар. Спектакли идут шесть дней в неделю, если мы переносим что-то одно, то переносится все», — пояснили представители «Урал Опера Балет». Также в театре уточнили, что в течении последней недели руководство пытается разобраться с образовавшейся проблемой. «Несмотря на переносы, наши зрители оказались очень понимающими. Большое спасибо им за это», — заявили в пресс-службе. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге «Урал Опера Балет» массово отменил и заменил спектакли. Всего из репертуара 2023 года вычеркнуто 10 постановок, еще 20 заменили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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