18 сентября 2023

В Екатеринбурге оперный театр массово заменил и отменил спектакли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция балетов "Венгерские танцы" и "Sextus Propertius" в Оперном театре. Екатеринбург, балет
Зрителей просят сдавать билеты на спектакли оперного театра до 21 декабря Фото:

В Екатеринбурге «Урал Опера Балет» массово отменил и заменил спектакли. Всего из репертуара 2023 года вычеркнуто 10 постановок, еще 20 заменили. Информация об этом появилась на сайте театра.

«Уважаемые зрители! Почти полностью изменился репертуар театра на ноябрь и декабрь 2023», — указано на сайте учреждения. Среди отмененных спектаклей оказались «Морозко», «Риголетто», «Лебединое озеро», «Дюймовочка», «Любовный напиток», «Пахита», «Черевички», «Дюймовочка», «Павильон Армиды, Венгерские танцы, Sextus Propertius» и «Русалка». Также были заменены около 20 спектаклей.

Оперный театр просит скорее вернуть билеты на отмененные и замененные спектакли и просить прощения за доставленные неудобства. Сдать билеты в кассу можно до 21 декабря 2023 года.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу театра. Там заявили, что дадут комментарии чуть позже.

Ранее Максим Петров официально стал новым художественным руководителем «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге. Он пришел на смену Вячеславу Самодурову, который посвятил театру 12 лет. На встерче с журналистами руководство театра анонсировало три балетные премьеры — «Сказки Перро», балет хореографа-постановщика Игоря Булыцына и «Тройчатка».

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге «Урал Опера Балет» массово отменил и заменил спектакли. Всего из репертуара 2023 года вычеркнуто 10 постановок, еще 20 заменили. Информация об этом появилась на сайте театра. «Уважаемые зрители! Почти полностью изменился репертуар театра на ноябрь и декабрь 2023», — указано на сайте учреждения. Среди отмененных спектаклей оказались «Морозко», «Риголетто», «Лебединое озеро», «Дюймовочка», «Любовный напиток», «Пахита», «Черевички», «Дюймовочка», «Павильон Армиды, Венгерские танцы, Sextus Propertius» и «Русалка». Также были заменены около 20 спектаклей. Оперный театр просит скорее вернуть билеты на отмененные и замененные спектакли и просить прощения за доставленные неудобства. Сдать билеты в кассу можно до 21 декабря 2023 года. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу театра. Там заявили, что дадут комментарии чуть позже. Ранее Максим Петров официально стал новым художественным руководителем «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге. Он пришел на смену Вячеславу Самодурову, который посвятил театру 12 лет. На встерче с журналистами руководство театра анонсировало три балетные премьеры — «Сказки Перро», балет хореографа-постановщика Игоря Булыцына и «Тройчатка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...