В Екатеринбурге оперный театр массово заменил и отменил спектакли

19 сентября 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Зрителей просят сдавать билеты на спектакли оперного театра до 21 декабря Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге «Урал Опера Балет» массово отменил и заменил спектакли. Всего из репертуара 2023 года вычеркнуто 10 постановок, еще 20 заменили. Информация об этом появилась на сайте театра. «Уважаемые зрители! Почти полностью изменился репертуар театра на ноябрь и декабрь 2023», — указано на сайте учреждения. Среди отмененных спектаклей оказались «Морозко», «Риголетто», «Лебединое озеро», «Дюймовочка», «Любовный напиток», «Пахита», «Черевички», «Дюймовочка», «Павильон Армиды, Венгерские танцы, Sextus Propertius» и «Русалка». Также были заменены около 20 спектаклей. Оперный театр просит скорее вернуть билеты на отмененные и замененные спектакли и просить прощения за доставленные неудобства. Сдать билеты в кассу можно до 21 декабря 2023 года. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу театра. Там заявили, что дадут комментарии чуть позже. Ранее Максим Петров официально стал новым художественным руководителем «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге. Он пришел на смену Вячеславу Самодурову, который посвятил театру 12 лет. На встерче с журналистами руководство театра анонсировало три балетные премьеры — «Сказки Перро», балет хореографа-постановщика Игоря Булыцына и «Тройчатка».

В Екатеринбурге «Урал Опера Балет» массово отменил и заменил спектакли. Всего из репертуара 2023 года вычеркнуто 10 постановок, еще 20 заменили. Информация об этом появилась на сайте театра. «Уважаемые зрители! Почти полностью изменился репертуар театра на ноябрь и декабрь 2023», — указано на сайте учреждения. Среди отмененных спектаклей оказались «Морозко», «Риголетто», «Лебединое озеро», «Дюймовочка», «Любовный напиток», «Пахита», «Черевички», «Дюймовочка», «Павильон Армиды, Венгерские танцы, Sextus Propertius» и «Русалка». Также были заменены около 20 спектаклей. Оперный театр просит скорее вернуть билеты на отмененные и замененные спектакли и просить прощения за доставленные неудобства. Сдать билеты в кассу можно до 21 декабря 2023 года. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу театра. Там заявили, что дадут комментарии чуть позже. Ранее Максим Петров официально стал новым художественным руководителем «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге. Он пришел на смену Вячеславу Самодурову, который посвятил театру 12 лет. На встерче с журналистами руководство театра анонсировало три балетные премьеры — «Сказки Перро», балет хореографа-постановщика Игоря Булыцына и «Тройчатка».