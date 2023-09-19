Текслер рассказал о помощи искусственного интеллекта челябинским медикам. Фото, видео

Губернатор Текслер: искусственный интеллект помогает медикам определять диагнозы
© Служба новостей «URA.RU»
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Дизайн-сессия по искусственному интеллекту. Челябинск, текслер алексей
Текслер рассказал, что искусственный интеллект успешно применяется в системе здравоохранения Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на дизайн-сессии «Искусственный интеллект (ИИ) — трансформация». Глава региона отметил, что ИИ помогает врачам в постановке диагнозов, передает корреспондент URA.RU.

«Понятно что за искусственным интеллектом будущее, но искусственный интеллект — это уже наше настоящее. Давно уже применяем его, в частности в системе здравоохранения, делаем достаточно успешно. Искусственный интеллект помогает в определении тех или иных диагнозов», — заявил со сцены Текслер.

Губернатор также отметил, что технологии применяют в сфере безопасности. ИИ уже внедрили в камеры видеонаблюдения за областным центром и информационные системы.

На конференции продемонстрировали способности искусственного интеллекта, которые могут применяться на благо общества или же вводить граждан в заблуждение.Зрителям рассказали про «дипфейки» и показали проект для поддержки населения с проблемами слуха, где главной целью является совершенствование сурдоперевода. Спикеры считают, что беспилотное управление общественным транспортом и искусственный интеллект охватит мир, как компьютеризация, в ближайшие годы.

Дизайн-сессия по искусственному интеллекту. Челябинск
Специалисты видят смысл в развития ИИ для помощи обществу, в том числе модернизации безопасности, транспорта и помощи инвалидам
Фото:
Дизайн-сессия по искусственному интеллекту. Челябинск
Текслер считает, что искусственный интеллект уже не будущее страны, а настоящие реалии
Фото:
Дизайн-сессия по искусственному интеллекту. Челябинск
На сессии обсудили сотрудничество государственных организаций и «Сбербанка» в целях внедрения ИИ
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на дизайн-сессии «Искусственный интеллект (ИИ) — трансформация». Глава региона отметил, что ИИ помогает врачам в постановке диагнозов, передает корреспондент URA.RU. «Понятно что за искусственным интеллектом будущее, но искусственный интеллект — это уже наше настоящее. Давно уже применяем его, в частности в системе здравоохранения, делаем достаточно успешно. Искусственный интеллект помогает в определении тех или иных диагнозов», — заявил со сцены Текслер. Губернатор также отметил, что технологии применяют в сфере безопасности. ИИ уже внедрили в камеры видеонаблюдения за областным центром и информационные системы. На конференции продемонстрировали способности искусственного интеллекта, которые могут применяться на благо общества или же вводить граждан в заблуждение.Зрителям рассказали про «дипфейки» и показали проект для поддержки населения с проблемами слуха, где главной целью является совершенствование сурдоперевода. Спикеры считают, что беспилотное управление общественным транспортом и искусственный интеллект охватит мир, как компьютеризация, в ближайшие годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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