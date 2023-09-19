Губернатор Текслер: искусственный интеллект помогает медикам определять диагнозы

Текслер рассказал, что искусственный интеллект успешно применяется в системе здравоохранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на дизайн-сессии «Искусственный интеллект (ИИ) — трансформация». Глава региона отметил, что ИИ помогает врачам в постановке диагнозов, передает корреспондент URA.RU.

«Понятно что за искусственным интеллектом будущее, но искусственный интеллект — это уже наше настоящее. Давно уже применяем его, в частности в системе здравоохранения, делаем достаточно успешно. Искусственный интеллект помогает в определении тех или иных диагнозов», — заявил со сцены Текслер.

Губернатор также отметил, что технологии применяют в сфере безопасности. ИИ уже внедрили в камеры видеонаблюдения за областным центром и информационные системы.

На конференции продемонстрировали способности искусственного интеллекта, которые могут применяться на благо общества или же вводить граждан в заблуждение.Зрителям рассказали про «дипфейки» и показали проект для поддержки населения с проблемами слуха, где главной целью является совершенствование сурдоперевода. Спикеры считают, что беспилотное управление общественным транспортом и искусственный интеллект охватит мир, как компьютеризация, в ближайшие годы.

Специалисты видят смысл в развития ИИ для помощи обществу, в том числе модернизации безопасности, транспорта и помощи инвалидам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер считает, что искусственный интеллект уже не будущее страны, а настоящие реалии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU