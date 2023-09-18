Курганские власти закупят обновленную вакцину против коронавируса

Депздрав региона ждет, когда вакцина поступит на рынок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курганская область планирует закупить вакцину от коронавирусной инфекции, актуализированную по антигенному составу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области.

«В части отсутствия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции информируем, что с учетом снятия в Российской Федерации режима повышенной эпидемиологической готовности в отношении новой коронавирусной инфекции в настоящее время пересматриваются подходы к вакцинации против коронавирусной инфекции. Также в настоящее время осуществляется процедура ввода в гражданский оборот вакцины против новой коронавирусной инфекции, актуализированной по антигенному составу. При получении информации о выпуске вакцины на рынок, регион начнет процедуру закупки вакцины», — говорится в ответе депздрава.

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», за прошлую неделю в Курганской области выявлено 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Госпитализировано четыре человека. По сравнению с данным на конец августа заболеваемость растет: с 21 по 28 августа было выявлено 15 случаев коронавируса.

URA.RU писало, что сейчас в Курганской области проводится вакцинация против гриппа. По данным регионального управления Роспотребнадзора, планируют привить более 456 тысяч человек или 60% от населения области.