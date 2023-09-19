Пьяный челябинец погиб, выпав с балкона

Мужчина выпал с балкона, расположенном на девятом этаже
В Златоусте (Челябинская область) пьяный мужчина погиб, выпав с балкона. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Труп мужчины обнаружили на козырьке супермаркета. Характер травм говорит о падении с высоты. По предварительным данным, в момент гибели мужчина был пьян», — рассказал источник.
По данным URA.RU, квартира погибшего находилась на девятом этаже. На момент смерти ему был 41 год.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.
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