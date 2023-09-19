Пьяный челябинец погиб, выпав с балкона

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Мужчина выпал с балкона, расположенном на девятом этаже Фото:

В Златоусте (Челябинская область) пьяный мужчина погиб, выпав с балкона. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Труп мужчины обнаружили на козырьке супермаркета. Характер травм говорит о падении с высоты. По предварительным данным, в момент гибели мужчина был пьян», — рассказал источник.

По данным URA.RU, квартира погибшего находилась на девятом этаже. На момент смерти ему был 41 год.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.

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В Златоусте (Челябинская область) пьяный мужчина погиб, выпав с балкона. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Труп мужчины обнаружили на козырьке супермаркета. Характер травм говорит о падении с высоты. По предварительным данным, в момент гибели мужчина был пьян», — рассказал источник. По данным URA.RU, квартира погибшего находилась на девятом этаже. На момент смерти ему был 41 год. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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