Пьяный челябинец погиб, выпав с балкона

Мужчина выпал с балкона, расположенном на девятом этаже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) пьяный мужчина погиб, выпав с балкона. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Труп мужчины обнаружили на козырьке супермаркета. Характер травм говорит о падении с высоты. По предварительным данным, в момент гибели мужчина был пьян», — рассказал источник.

По данным URA.RU, квартира погибшего находилась на девятом этаже. На момент смерти ему был 41 год.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.