В Перми девочка несколько минут пыталась попасть в дом, где погибла

19 сентября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Девочка несколько минут ждала у подъезда, чтобы попасть в высотку Фото: Сергей Русанов © URA.RU Девочка в Перми, найденная погибшей после падения с 16-ти этажного дома, целенаправленно пыталась попасть в высотку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель ТСЖ «Писарева, 25Б», которое обслуживает дом по указанному адресу. Собеседник агентства уточнил, что действия ребенка запечатлели видеокамеры, установленные на жилом доме. «Девочка (на вид ребенку 12-13 лет) упала примерно в 11:11. Она пришла со стороны улицы Пулкова и около двух минут ходила туда-сюда возле подъезда. Как только дверь открылась, она зашла в подъезд и сразу вошла в лифт», — рассказал представитель ТСЖ «Писарева, 25Б». URA.RU рассказывало, что тело девочки без признаков жизни было обнаружено у входа в подъезд дома по улице Писарева днем во вторник, 19 сентября. Очевидцы в соцсетях сообщили, что ребенок мог выпасть с балкона высотки.

Девочка в Перми, найденная погибшей после падения с 16-ти этажного дома, целенаправленно пыталась попасть в высотку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель ТСЖ «Писарева, 25Б», которое обслуживает дом по указанному адресу. Собеседник агентства уточнил, что действия ребенка запечатлели видеокамеры, установленные на жилом доме. «Девочка (на вид ребенку 12-13 лет) упала примерно в 11:11. Она пришла со стороны улицы Пулкова и около двух минут ходила туда-сюда возле подъезда. Как только дверь открылась, она зашла в подъезд и сразу вошла в лифт», — рассказал представитель ТСЖ «Писарева, 25Б». URA.RU рассказывало, что тело девочки без признаков жизни было обнаружено у входа в подъезд дома по улице Писарева днем во вторник, 19 сентября. Очевидцы в соцсетях сообщили, что ребенок мог выпасть с балкона высотки.