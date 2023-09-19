Ветераны-блокадники получат выплату от Путина. Скрин

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Блокадникам единоразово выплатят 50 тысяч рублей по указу Владимира Путина Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах в размере 50 тысяч рублей. Такую выплату получат ветераны-блокадники, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда».

«Произвести в декабре 2023 г. — январе 2024 г. Единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью „За оборону Ленинграда“ или знаком „Житель блокадного Ленинграда“», — сообщается в указе. Указ вступает в силу с дня его подписания. Выплаты будут обеспечены проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике и так далее.

Ранее сообщалось, что президент РФ подписал указ о цифровом паспорте. Теперь гражданин может показать документ, используя «Госуслуги».

Указ Путина о выплатах для блокадников
Указ Владимира Путина от 19 сентября 2023 года
Фото:

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах в размере 50 тысяч рублей. Такую выплату получат ветераны-блокадники, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда». «Произвести в декабре 2023 г. — январе 2024 г. Единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью „За оборону Ленинграда“ или знаком „Житель блокадного Ленинграда“», — сообщается в указе. Указ вступает в силу с дня его подписания. Выплаты будут обеспечены проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике и так далее. Ранее сообщалось, что президент РФ подписал указ о цифровом паспорте. Теперь гражданин может показать документ, используя «Госуслуги».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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