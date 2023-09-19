Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах в размере 50 тысяч рублей. Такую выплату получат ветераны-блокадники, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда».
«Произвести в декабре 2023 г. — январе 2024 г. Единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью „За оборону Ленинграда“ или знаком „Житель блокадного Ленинграда“», — сообщается в указе. Указ вступает в силу с дня его подписания. Выплаты будут обеспечены проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике и так далее.
Ранее сообщалось, что президент РФ подписал указ о цифровом паспорте. Теперь гражданин может показать документ, используя «Госуслуги».
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