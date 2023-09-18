18 сентября 2023

В ЯНАО резко выросла заболеваемость коронавирусом. Скрин

В ЯНАО количество больных COVID-19 увеличилось в шесть раз
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО выросло число больных коронавирусом, но масочный режим пока не планируется Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ЯНАО за неделю с 11 по 17 сентября число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло в шесть раз, по сравнению с предыдущей неделей. Данные опубликованы на портале «Стопкоронавирус».

«В ЯНАО за неделю с 11 по 17 сентября зарегистрировано 18 случаев заболевания COVID-19. Два человека госпитализировано», — сообщается на сайте «Стопкоронавирус». С 4 по 10 сентября в округе было выявлено трое заразившихся коронавирусом.

В пресс-службе правительства ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что ввод масочного режима пока не планируется. Все зависит от эпидемиологической обстановки.

Сводка по COVID-19 в ЯНАО за неделю с 11 по 17 сентября
Сводка по COVID-19 в ЯНАО за неделю с 11 по 17 сентября
Фото:

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В ЯНАО за неделю с 11 по 17 сентября число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло в шесть раз, по сравнению с предыдущей неделей. Данные опубликованы на портале «Стопкоронавирус». «В ЯНАО за неделю с 11 по 17 сентября зарегистрировано 18 случаев заболевания COVID-19. Два человека госпитализировано», — сообщается на сайте «Стопкоронавирус». С 4 по 10 сентября в округе было выявлено трое заразившихся коронавирусом. В пресс-службе правительства ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что ввод масочного режима пока не планируется. Все зависит от эпидемиологической обстановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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