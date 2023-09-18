В ЯНАО резко выросла заболеваемость коронавирусом. Скрин

В ЯНАО количество больных COVID-19 увеличилось в шесть раз

19 сентября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

В ЯНАО выросло число больных коронавирусом, но масочный режим пока не планируется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ЯНАО за неделю с 11 по 17 сентября число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло в шесть раз, по сравнению с предыдущей неделей. Данные опубликованы на портале «Стопкоронавирус». «В ЯНАО за неделю с 11 по 17 сентября зарегистрировано 18 случаев заболевания COVID-19. Два человека госпитализировано», — сообщается на сайте «Стопкоронавирус». С 4 по 10 сентября в округе было выявлено трое заразившихся коронавирусом. В пресс-службе правительства ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что ввод масочного режима пока не планируется. Все зависит от эпидемиологической обстановки. Сводка по COVID-19 в ЯНАО за неделю с 11 по 17 сентября Фото: скрин с сайта «Стопкоронавирус» — https://стопкоронавирус.рф/information/

В ЯНАО за неделю с 11 по 17 сентября число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло в шесть раз, по сравнению с предыдущей неделей. Данные опубликованы на портале «Стопкоронавирус». «В ЯНАО за неделю с 11 по 17 сентября зарегистрировано 18 случаев заболевания COVID-19. Два человека госпитализировано», — сообщается на сайте «Стопкоронавирус». С 4 по 10 сентября в округе было выявлено трое заразившихся коронавирусом. В пресс-службе правительства ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что ввод масочного режима пока не планируется. Все зависит от эпидемиологической обстановки.