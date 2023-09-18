В ЯНАО выросло число больных коронавирусом, но масочный режим пока не планируется
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В ЯНАО за неделю с 11 по 17 сентября число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло в шесть раз, по сравнению с предыдущей неделей. Данные опубликованы на портале «Стопкоронавирус».
«В ЯНАО за неделю с 11 по 17 сентября зарегистрировано 18 случаев заболевания COVID-19. Два человека госпитализировано», — сообщается на сайте «Стопкоронавирус». С 4 по 10 сентября в округе было выявлено трое заразившихся коронавирусом.
В пресс-службе правительства ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что ввод масочного режима пока не планируется. Все зависит от эпидемиологической обстановки.
Сводка по COVID-19 в ЯНАО за неделю с 11 по 17 сентября
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