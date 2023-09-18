Новому депутату курганской облдумы Черняку вручили удостоверение. Фото

19 сентября 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Депутату Александру Черняку вручили удостоверение 19 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Новому депутату курганской облдумы, которого избрали в сентябре на довыборах, Александру Черняку вручили удостоверение. Данная информация размещена в telegram-канале областного избиркома. «Избирательная комиссия региона на своем заседании, которое состоялось сегодня, 19 сентября, зарегистрировала депутата Курганской областной думы седьмого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский, Александра Черняка. Председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев вручил ему удостоверение», — указано в сообщении. 11 сентября стало известно, что Черняка на довыборах поддержали 54,52% избирателей. Ранее сообщалось, что удостоверение депутата ему вручат на заседании облдумы. Удостоверение Александру Черняку вручил председатель областного избиркома Роман Скиндерев Фото: telegram-канал областного избиркома https://t.me/iksrf45/3452

Новому депутату курганской облдумы, которого избрали в сентябре на довыборах, Александру Черняку вручили удостоверение. Данная информация размещена в telegram-канале областного избиркома. «Избирательная комиссия региона на своем заседании, которое состоялось сегодня, 19 сентября, зарегистрировала депутата Курганской областной думы седьмого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский, Александра Черняка. Председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев вручил ему удостоверение», — указано в сообщении. 11 сентября стало известно, что Черняка на довыборах поддержали 54,52% избирателей. Ранее сообщалось, что удостоверение депутата ему вручат на заседании облдумы.