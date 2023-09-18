18 сентября 2023

Новому депутату курганской облдумы Черняку вручили удостоверение. Фото

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Роман Новиков. Глава Росавтодора. Курган , черняк александр
Депутату Александру Черняку вручили удостоверение 19 сентября Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

Новому депутату курганской облдумы, которого избрали в сентябре на довыборах, Александру Черняку вручили удостоверение. Данная информация размещена в telegram-канале областного избиркома.

«Избирательная комиссия региона на своем заседании, которое состоялось сегодня, 19 сентября, зарегистрировала депутата Курганской областной думы седьмого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский, Александра Черняка. Председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев вручил ему удостоверение», — указано в сообщении.

11 сентября стало известно, что Черняка на довыборах поддержали 54,52% избирателей. Ранее сообщалось, что удостоверение депутата ему вручат на заседании облдумы.

Удостоверение Александру Черняку вручил председатель областного избиркома Роман Скиндерев
Удостоверение Александру Черняку вручил председатель областного избиркома Роман Скиндерев
Фото:

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Новому депутату курганской облдумы, которого избрали в сентябре на довыборах, Александру Черняку вручили удостоверение. Данная информация размещена в telegram-канале областного избиркома. «Избирательная комиссия региона на своем заседании, которое состоялось сегодня, 19 сентября, зарегистрировала депутата Курганской областной думы седьмого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский, Александра Черняка. Председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев вручил ему удостоверение», — указано в сообщении. 11 сентября стало известно, что Черняка на довыборах поддержали 54,52% избирателей. Ранее сообщалось, что удостоверение депутата ему вручат на заседании облдумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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