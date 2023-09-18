Новому депутату курганской облдумы, которого избрали в сентябре на довыборах, Александру Черняку вручили удостоверение. Данная информация размещена в telegram-канале областного избиркома.
«Избирательная комиссия региона на своем заседании, которое состоялось сегодня, 19 сентября, зарегистрировала депутата Курганской областной думы седьмого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский, Александра Черняка. Председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев вручил ему удостоверение», — указано в сообщении.
Новому депутату курганской облдумы, которого избрали в сентябре на довыборах, Александру Черняку вручили удостоверение. Данная информация размещена в telegram-канале областного избиркома. «Избирательная комиссия региона на своем заседании, которое состоялось сегодня, 19 сентября, зарегистрировала депутата Курганской областной думы седьмого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский, Александра Черняка. Председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев вручил ему удостоверение», — указано в сообщении. 11 сентября стало известно, что Черняка на довыборах поддержали 54,52% избирателей. Ранее сообщалось, что удостоверение депутата ему вручат на заседании облдумы.