В курганской облдуме готовятся окончательно назначить депутата

14 сентября 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Александру Черняку еще не вручили удостоверение депутата облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новому депутату курганской облдумы Александру Черняку вручат удостоверение депутата на заседании думы, которое пройдет в конце сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного отделения партии «Единая Россия». «Удостоверение вручат на заседании 26 сентября. После этого Александр Черняк напишет заявления о вступлении во фракцию „Единой России“ и комитеты облдумы», — объяснили URA.RU в партии. В ЕР добавили, что 18 сентября удостоверение вручат бизнесмену Алексею Кубасову, который стал депутатом думы Белозерского округа, а директор МУП «Водолей» Александр Шоломенцев получит удостоверение депутата 28 сентября в думе Шадринского округа. Оба они представляют партию «Единая Россия». Итоги довыборов были подведены 11 сентября. Черняка поддержали 54,52% избирателей, Кубасова — 61,2%, Шоломенцева — 58,7%.

Новому депутату курганской облдумы Александру Черняку вручат удостоверение депутата на заседании думы, которое пройдет в конце сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного отделения партии «Единая Россия». «Удостоверение вручат на заседании 26 сентября. После этого Александр Черняк напишет заявления о вступлении во фракцию „Единой России“ и комитеты облдумы», — объяснили URA.RU в партии. В ЕР добавили, что 18 сентября удостоверение вручат бизнесмену Алексею Кубасову, который стал депутатом думы Белозерского округа, а директор МУП «Водолей» Александр Шоломенцев получит удостоверение депутата 28 сентября в думе Шадринского округа. Оба они представляют партию «Единая Россия». Итоги довыборов были подведены 11 сентября. Черняка поддержали 54,52% избирателей, Кубасова — 61,2%, Шоломенцева — 58,7%.