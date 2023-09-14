В курганской облдуме готовятся окончательно назначить депутата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роман Новиков. Глава Росавтодора. Курган , черняк александр
Александру Черняку еще не вручили удостоверение депутата облдумы Фото:

Новому депутату курганской облдумы Александру Черняку вручат удостоверение депутата на заседании думы, которое пройдет в конце сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного отделения партии «Единая Россия».

«Удостоверение вручат на заседании 26 сентября. После этого Александр Черняк напишет заявления о вступлении во фракцию „Единой России“ и комитеты облдумы», — объяснили URA.RU в партии.

В ЕР добавили, что 18 сентября удостоверение вручат бизнесмену Алексею Кубасову, который стал депутатом думы Белозерского округа, а директор МУП «Водолей» Александр Шоломенцев получит удостоверение депутата 28 сентября в думе Шадринского округа. Оба они представляют партию «Единая Россия».

Итоги довыборов были подведены 11 сентября. Черняка поддержали 54,52% избирателей, Кубасова — 61,2%, Шоломенцева — 58,7%.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новому депутату курганской облдумы Александру Черняку вручат удостоверение депутата на заседании думы, которое пройдет в конце сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного отделения партии «Единая Россия». «Удостоверение вручат на заседании 26 сентября. После этого Александр Черняк напишет заявления о вступлении во фракцию „Единой России“ и комитеты облдумы», — объяснили URA.RU в партии. В ЕР добавили, что 18 сентября удостоверение вручат бизнесмену Алексею Кубасову, который стал депутатом думы Белозерского округа, а директор МУП «Водолей» Александр Шоломенцев получит удостоверение депутата 28 сентября в думе Шадринского округа. Оба они представляют партию «Единая Россия». Итоги довыборов были подведены 11 сентября. Черняка поддержали 54,52% избирателей, Кубасова — 61,2%, Шоломенцева — 58,7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...