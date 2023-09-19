Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить кровопролитие

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Нагорном Карабахе Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Две конфликтующие стороны из-за Нагорного Карабаха должны прекратить взаимные кровопролитные обстрелы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по ситуации в регионе.

«РФ призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие в Карабахе и вернуться к дипломатическому урегулированию. Россия глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в регионе», — заявила Мария Захарова во время трансляции на телеканале «Россия 24». Она также заявила, что Москва будет сохранять союзнические отношения с Арменией. К тому же она сообщила, что Россия недовольна антироссийскими действиями страны.

Захарова отметила, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции, несмотря на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Ранее URA.RU приводило всю информацию об обстрелах.

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Две конфликтующие стороны из-за Нагорного Карабаха должны прекратить взаимные кровопролитные обстрелы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по ситуации в регионе. «РФ призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие в Карабахе и вернуться к дипломатическому урегулированию. Россия глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в регионе», — заявила Мария Захарова во время трансляции на телеканале «Россия 24». Она также заявила, что Москва будет сохранять союзнические отношения с Арменией. К тому же она сообщила, что Россия недовольна антироссийскими действиями страны. Захарова отметила, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции, несмотря на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Ранее URA.RU приводило всю информацию об обстрелах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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