Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить кровопролитие

Две конфликтующие стороны из-за Нагорного Карабаха должны прекратить взаимные кровопролитные обстрелы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по ситуации в регионе.
«РФ призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие в Карабахе и вернуться к дипломатическому урегулированию. Россия глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в регионе», — заявила Мария Захарова во время трансляции на телеканале «Россия 24». Она также заявила, что Москва будет сохранять союзнические отношения с Арменией. К тому же она сообщила, что Россия недовольна антироссийскими действиями страны.
Захарова отметила, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции, несмотря на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Ранее URA.RU приводило всю информацию об обстрелах.
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