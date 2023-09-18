Амурских курсантов обучают управлять курганскими БМП-3

19 сентября 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Курсантов ДВОКУ обучают вождению на БМП-3, используя тренажеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курсантов Дальневосточного высшего командного училища (ДВОКУ) из Амурской области учат вождению на курганских боевых машинах БМП-3, используя современные тренажеры. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа. «В Амурской области на занятиях по вождению боевых машин курсанты ДВОКУ используют современные тренажеры.которые моделируют реальную картину боя. В учебном заведении применяются различные тренажеры для обучения экипажей боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, а также бронетранспортеров БТР-82А и БТР-80», — говорится в сообщении. Кроме того, курсанты проходят обучение по вождению на грузовой технике типа КамАЗ и Урал. В процессе тренировки на тренажерах инструкторы имеют возможность быстро фиксировать ошибки и корректировать действия обучаемых. После окончания обучения военнослужащие выйдут на полигон и будут применять полученные знания на реальной бронетехнике с проведением боевой стрельбы.

Курсантов Дальневосточного высшего командного училища (ДВОКУ) из Амурской области учат вождению на курганских боевых машинах БМП-3, используя современные тренажеры. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа. «В Амурской области на занятиях по вождению боевых машин курсанты ДВОКУ используют современные тренажеры.которые моделируют реальную картину боя. В учебном заведении применяются различные тренажеры для обучения экипажей боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, а также бронетранспортеров БТР-82А и БТР-80», — говорится в сообщении. Кроме того, курсанты проходят обучение по вождению на грузовой технике типа КамАЗ и Урал. В процессе тренировки на тренажерах инструкторы имеют возможность быстро фиксировать ошибки и корректировать действия обучаемых. После окончания обучения военнослужащие выйдут на полигон и будут применять полученные знания на реальной бронетехнике с проведением боевой стрельбы.