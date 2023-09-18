18 сентября 2023

Амурских курсантов обучают управлять курганскими БМП-3

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Гагарин «Ангел» на лекции у курсантов военной кафедры ЮУрГУ. Челябинск, курсант, сержант
Курсантов ДВОКУ обучают вождению на БМП-3, используя тренажеры Фото:

Курсантов Дальневосточного высшего командного училища (ДВОКУ) из Амурской области учат вождению на курганских боевых машинах БМП-3, используя современные тренажеры. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

«В Амурской области на занятиях по вождению боевых машин курсанты ДВОКУ используют современные тренажеры.которые моделируют реальную картину боя. В учебном заведении применяются различные тренажеры для обучения экипажей боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, а также бронетранспортеров БТР-82А и БТР-80», — говорится в сообщении. Кроме того, курсанты проходят обучение по вождению на грузовой технике типа КамАЗ и Урал.

В процессе тренировки на тренажерах инструкторы имеют возможность быстро фиксировать ошибки и корректировать действия обучаемых. После окончания обучения военнослужащие выйдут на полигон и будут применять полученные знания на реальной бронетехнике с проведением боевой стрельбы.

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Курсантов Дальневосточного высшего командного училища (ДВОКУ) из Амурской области учат вождению на курганских боевых машинах БМП-3, используя современные тренажеры. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа. «В Амурской области на занятиях по вождению боевых машин курсанты ДВОКУ используют современные тренажеры.которые моделируют реальную картину боя. В учебном заведении применяются различные тренажеры для обучения экипажей боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, а также бронетранспортеров БТР-82А и БТР-80», — говорится в сообщении. Кроме того, курсанты проходят обучение по вождению на грузовой технике типа КамАЗ и Урал. В процессе тренировки на тренажерах инструкторы имеют возможность быстро фиксировать ошибки и корректировать действия обучаемых. После окончания обучения военнослужащие выйдут на полигон и будут применять полученные знания на реальной бронетехнике с проведением боевой стрельбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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