Армения опровергла наличие своей армии в Карабахе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, город степанакерт, нагорный карабах
Минобороны Армении опровергает информацию о наличии у страны армии в Нагорном Карабахе Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении заявляет, что у страны нет армии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны Армении.

«Министерство обороны РА неоднократно заявляло, и заявляет еще раз, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Армении. Также в тексте говорится, что в СМИ и азербайджанских официальных сообщениях продолжается распространение ложного утверждения по поводу владения Арменией армии в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что Россия призвала Азербайджан и Армению прекратить взаимные кровопролитные обстрелы. Мария Захарова заявила, что «Россия глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в регионе».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минобороны Армении заявляет, что у страны нет армии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны Армении. «Министерство обороны РА неоднократно заявляло, и заявляет еще раз, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Армении. Также в тексте говорится, что в СМИ и азербайджанских официальных сообщениях продолжается распространение ложного утверждения по поводу владения Арменией армии в Нагорном Карабахе. Ранее сообщалось, что Россия призвала Азербайджан и Армению прекратить взаимные кровопролитные обстрелы. Мария Захарова заявила, что «Россия глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в регионе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...