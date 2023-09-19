Армения опровергла наличие своей армии в Карабахе

Минобороны Армении заявляет, что у страны нет армии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны Армении.
«Министерство обороны РА неоднократно заявляло, и заявляет еще раз, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Армении. Также в тексте говорится, что в СМИ и азербайджанских официальных сообщениях продолжается распространение ложного утверждения по поводу владения Арменией армии в Нагорном Карабахе.
Ранее сообщалось, что Россия призвала Азербайджан и Армению прекратить взаимные кровопролитные обстрелы. Мария Захарова заявила, что «Россия глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в регионе».
Минобороны Армении заявляет, что у страны нет армии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны Армении. «Министерство обороны РА неоднократно заявляло, и заявляет еще раз, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Армении. Также в тексте говорится, что в СМИ и азербайджанских официальных сообщениях продолжается распространение ложного утверждения по поводу владения Арменией армии в Нагорном Карабахе. Ранее сообщалось, что Россия призвала Азербайджан и Армению прекратить взаимные кровопролитные обстрелы. Мария Захарова заявила, что «Россия глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в регионе».