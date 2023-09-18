Сборщики дикоросов в ЯНАО спрогнозировали рост цен на грибы и ягоды

19 сентября 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Стоимость дикоросов вырастит из-за плохой погоды и окончанием сезона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость грибов и ягод, которые собирают в тундре ЯНАО, увеличится на 200-300 рублей. Это связано с окончанием сезона и холодной погодой, рассказали URA.RU сборщики дикоросов. «Цены уже поднимаются на ягоду. Грибов остается все меньше. Для себя мы уже насобирали, теперь только на продажу, но цены будут выше на 200-300 рублей. Во-первых, в тундре находишься дольше и выбираешь хорошие грибы, а не какие попало. Во-вторых, там очень холодно — это здоровье, а кто захочет работать себе в ущерб», — пояснил Андрей. Собеседник добавил, что сейчас жители стали заказывать уже готовую продукцию. Ямальцы интересуются маринованными грибами или икрой, а также вареньем из ягод. На такие услуги ценник другой. «Если брать что-то готовое, то да, цена тоже поднимется. Это расходники и время. Делать варенье и мариновать грибы тоже нужно уметь», — добавил он. Ранее сборщики дикоросов рассказывали, сколько можно заработать на ягодах и грибах. На продаже дикоросов некоторым удается заработать десятки тысяч.

Стоимость грибов и ягод, которые собирают в тундре ЯНАО, увеличится на 200-300 рублей. Это связано с окончанием сезона и холодной погодой, рассказали URA.RU сборщики дикоросов. «Цены уже поднимаются на ягоду. Грибов остается все меньше. Для себя мы уже насобирали, теперь только на продажу, но цены будут выше на 200-300 рублей. Во-первых, в тундре находишься дольше и выбираешь хорошие грибы, а не какие попало. Во-вторых, там очень холодно — это здоровье, а кто захочет работать себе в ущерб», — пояснил Андрей. Собеседник добавил, что сейчас жители стали заказывать уже готовую продукцию. Ямальцы интересуются маринованными грибами или икрой, а также вареньем из ягод. На такие услуги ценник другой. «Если брать что-то готовое, то да, цена тоже поднимется. Это расходники и время. Делать варенье и мариновать грибы тоже нужно уметь», — добавил он. Ранее сборщики дикоросов рассказывали, сколько можно заработать на ягодах и грибах. На продаже дикоросов некоторым удается заработать десятки тысяч.