18 сентября 2023

Сборщики дикоросов в ЯНАО спрогнозировали рост цен на грибы и ягоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы грузди. Челябинск, грибы, грузди, грибник
Стоимость дикоросов вырастит из-за плохой погоды и окончанием сезона Фото:

Стоимость грибов и ягод, которые собирают в тундре ЯНАО, увеличится на 200-300 рублей. Это связано с окончанием сезона и холодной погодой, рассказали URA.RU сборщики дикоросов.

«Цены уже поднимаются на ягоду. Грибов остается все меньше. Для себя мы уже насобирали, теперь только на продажу, но цены будут выше на 200-300 рублей. Во-первых, в тундре находишься дольше и выбираешь хорошие грибы, а не какие попало. Во-вторых, там очень холодно — это здоровье, а кто захочет работать себе в ущерб», — пояснил Андрей.

Собеседник добавил, что сейчас жители стали заказывать уже готовую продукцию. Ямальцы интересуются маринованными грибами или икрой, а также вареньем из ягод. На такие услуги ценник другой. «Если брать что-то готовое, то да, цена тоже поднимется. Это расходники и время. Делать варенье и мариновать грибы тоже нужно уметь», — добавил он.

Ранее сборщики дикоросов рассказывали, сколько можно заработать на ягодах и грибах. На продаже дикоросов некоторым удается заработать десятки тысяч.

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Стоимость грибов и ягод, которые собирают в тундре ЯНАО, увеличится на 200-300 рублей. Это связано с окончанием сезона и холодной погодой, рассказали URA.RU сборщики дикоросов. «Цены уже поднимаются на ягоду. Грибов остается все меньше. Для себя мы уже насобирали, теперь только на продажу, но цены будут выше на 200-300 рублей. Во-первых, в тундре находишься дольше и выбираешь хорошие грибы, а не какие попало. Во-вторых, там очень холодно — это здоровье, а кто захочет работать себе в ущерб», — пояснил Андрей. Собеседник добавил, что сейчас жители стали заказывать уже готовую продукцию. Ямальцы интересуются маринованными грибами или икрой, а также вареньем из ягод. На такие услуги ценник другой. «Если брать что-то готовое, то да, цена тоже поднимется. Это расходники и время. Делать варенье и мариновать грибы тоже нужно уметь», — добавил он. Ранее сборщики дикоросов рассказывали, сколько можно заработать на ягодах и грибах. На продаже дикоросов некоторым удается заработать десятки тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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